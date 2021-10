ÚVZ: Pravidelný pohyb a dostatok spánku posilňujú imunitný systém

Bratislava 10. októbra (TASR) - Pravidelný pohyb a dostatok spánku posilňujú imunitný systém, čím sa znižuje riziko infekcie ochorením COVID-19. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR s tým, že počas pandémie by ľudia nemali zabúdať na dodržiavanie zdravého životného štýlu.



Odborníci radia venovať pravidelnému pohybu denne aspoň polhodinu. "Fyzická aktivita má význam v prevencii mnohých rozšírených chronických ochorení a priaznivo vplýva aj na obranyschopnosť organizmu. Pozitívne účinky fyzickej aktivity na zdravie sa prejavujú najmä za predpokladu, že je vykonávaná pravidelne, s dostatočnou intenzitou a dlhodobo," priblížila hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.



Ideálny je podľa odborníkov pohyb na čerstvom vzduchu. Pobyt v prírode podporuje psychické a fyzické zdravie a posilňuje imunitný systém. "Pobytom v prírode dodáme telu množstvo kyslíka, ktorý je pre zachovanie dlhodobo dobrého zdravia veľmi dôležitý," vysvetlili.



Aj menšie úpravy životosprávy majú svoj význam. Vhodná je napríklad krátka ranná rozcvička, prechádzanie sa počas telefonovania, namiesto výťahu môžu ľudia radšej chodiť častejšie po schodoch a aspoň v niektoré dni je dobré vymeniť prepravu dopravným prostriedkom za prechádzku či jazdu na bicykli. "Spomeňte si na pohybovú aktivitu, ktorá vás v minulosti bavila a ktorá je adekvátna aj vzhľadom na vaše súčasné fyzické možnosti. Snažte sa využívať a rozhýbať svalstvo, pri pohybe by sa vám mal aspoň mierne zrýchliť pulz a dych," uviedla hovorkyňa.



Dlhodobý nedostatok spánku znižuje prirodzenú obranyschopnosť tela, preto odborníci pripomínajú potrebu vhodného spánkového režimu. "Ak spíme málo, sme zraniteľnejší," spresnila Račková.