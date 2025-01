Pravidelný pohyb je prevenciou pred vznikom onkologických ochorení

Bratislava 19. januára (TASR) - Pravidelný pohyb je jednou z najdôležitejších foriem prevencie vzniku onkologických ochorení. Upozornilo na to občianske združenie Liga proti rakovine (LPR). TASR o tom informovala PR manažérka združenia Petra Benczyová.



"Dnes sa vie a potvrdzujú to i výskumy, že správny a primeraný pohyb je dôležitou súčasťou liečby, navyše je vhodnou prevenciou pred opätovným návratom choroby," konštatovala výkonná riaditeľka LPR Eva Kováčová.



Doplnila, že ľudia so zdravou hmotnosťou lepšie znášajú onkologickú liečbu, jej vedľajšie účinky a oveľa rýchlejšie sa dokážu zregenerovať. "Koľko pohybu si môže pacient počas liečby dovoliť, závisí od celkového zdravotného stavu a fyzickej kondície, či od toho, ako znáša liečbu," spresnila.



Benczyová pripomenula, že pravidelné cvičenie u onkologických pacientov môže redukovať únavu, depresiu a poruchy spánku. "Pod dohľadom rehabilitačného pracovníka sa cvičenie odporúča aj počas aktívnej liečby," priblížila s tým, že pravidelný pohyb je dôležitý v liečbe neskorej toxicity chemoterapie. Špecifikovala tiež, že pozitívne účinky cvičenia sú výraznejšie, ak ide o cvičenie so strednou alebo vysokou intenzitou.