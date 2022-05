Pre detských pacientov so psychickými poruchami má vzniknúť stacionár

Bratislava 4. mája (TASR) - Pre detských pacientov so psychickými poruchami má vzniknúť denný stacionár. Majú sa tiež zrekonštruovať priestory na Klinike detskej psychiatrie v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave, čím sa má zvýšiť lôžková kapacita. Ministerstvo financií (MF) SR na to na základe žiadosti rezortu zdravotníctva pridelilo 650.000 eur. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



Denný stacionár bude podľa MZ určený pre deti s poruchami príjmu potravy. "Poskytne im komplexnú psychiatrickú liečbu s osobitným dôrazom na psychoterapiu a psychiatrickú rehabilitáciu," spresnilo. Odbremení sa tým podľa neho tlak na lôžka a zároveň sa uľahčí liečebný proces, pretože sa dieťa bude liečiť vo svojom prirodzenom prostredí.



Rekonštrukciou priestorov sa má podľa rezortu zvýšiť kapacita o 20 lôžok. Znížiť sa tým majú čakacie lehoty, ktoré sa v súčasnosti pohybujú v rozmedzí približne 12 až 18 mesiacov.



Ministerstvo zdôraznilo, že vzrastá počet pacientov so závažnejšími psychickými poruchami, ktoré vyžadujú hospitalizáciu od štyroch do šiestich týždňov. Téma duševného zdravia aj z pohľadu hľadania riešení sa podľa neho v pandemickej dobe a v dobe vojny na Ukrajine potrebuje dostať do popredia. "Slovensko a najmä Bratislava sa borí s nedostatkom ambulantných, lôžkových, doliečovacích a stacionárnych kapacít," pripomenulo.