Pre mimoriadne silný vietor HZS neodporúča pohyb v horách

Vysoké Tatry 17. januára (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) počas pondelkového dňa neodporúča v súvislosti s mimoriadne silným vetrom pohyb v horách. "V takýchto podmienkach je to veľmi nebezpečné. Výrazne preto neodporúčame akékoľvek aktivity vo vysokohorskom teréne a ani v nižšie položených lokalitách," uvádza HZS na svojej stránke.



Počas dňa meteorológovia očakávajú na horách extrémne silný vietor. Ten môže dosiahnuť silu orkánu a spojený bude aj so snežením.



Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na pondelok výstrahu 2. stupňa, kedy sa nad pásmom lesa miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 25 až 30 metrov za sekundu a v nárazoch až 38 až 44 metrov za sekundu. Pre oblasť Vysokých, Západných, Nízkych Tatier a Veľkej Fatry platí od 10. hodiny dokonca výstraha 3. stupňa. Tu sa v polohách nad 1800 metrov nad morom miestami očakáva výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť v nárazoch až 45 - 50 metrov za sekundu. Výstraha platí do 20. hodiny.