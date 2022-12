ZDRŽÍTE SA: Pre nehodu na Moste Lanfranconi sa tvoria kolóny

Bratislava 8. decembra (TASR) - V dôsledku dopravnej nehody na bratislavskom Moste Lanfranconi v smere do Petržalky sa tvoria dlhé kolóny. V smere od Stupavy sa vo štvrtok ráno vodiči zdržia približne hodinu. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS na sociálnej sieti.



V pravom jazdnom pruhu sa na bratislavskom moste zrazili dve autá. "Kolóna sa začína už pri Stupave, zdržíte sa hodinu,"priblížila Zelená vlna. Stella centrum odporúča použitie obchádzkových trás cez Devínsku Novú Ves a Stupavu. "Aj na nich však rátajte s výraznými zdržaniami," upozornili.



Dopravná nehoda sa stala aj v Bratislave na Pionierskej smerom von z centra. Výraznejšie zdržanie tu nie je hlásené.



Na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo - Rajka smerom do Maďarska je podľa Zelenej vlny v pravom jazdnom pruhu približne trojkilometrová kolóna kamiónov.