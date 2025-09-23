< sekcia Import
Pre niektoré okresy Slovenska platia ráno výstrahy pred hmlou
Viditeľnosť môže na týchto miestach podľa SHMÚ klesnúť na 50 až 200 metrov.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Pre niektoré okresy Slovenska platia v utorok ráno meteorologické výstrahy prvého stupňa pred hmlou. Meteorológovia ich vyhlásili v takmer celom Banskobystrickom kraji a v niektorých okresoch Košického a Prešovského kraja. Predbežne sú v platnosti do 09.00 h. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Viditeľnosť môže na týchto miestach podľa SHMÚ klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil ústav.
