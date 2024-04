Pre niektoré okresy zvýšili výstrahy pred vetrom na horách

Bratislava 2. apríla (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zvýšil výstrahy pred vetrom na horách. Týka sa to okresov Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. Platia pre ne výstrahy druhého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Na hrebeňoch Tatier a Nízkych Tatier očakávajú meteorológovia vietor, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch 135 až 160 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 90 až 105 km/h, čo je silná až mohutná víchrica. "Rýchlosť vetra predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," pripomína SHMÚ s tým, že sa to týka napríklad pešej turistiky či horolezectva.



So silnejším vetrom treba počítať aj v okresoch Námestovo, Žilina, Dolný Kubín a Martin, pre ktoré platia výstrahy prvého stupňa.



V severnejších okresoch platia tiež výstrahy pred dažďom, na západnom Slovensku si treba dávať pozor na silnejší vietor.