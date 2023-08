Pre poistencov VŠZP je pripravený lekár „na telefóne“ 24/7

VšZP je najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku, je synonymom dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti, inovatívnych liečebných postupov, najnovších technológií a najmä stabilným partnerom pre takmer 3 mil. poistencov. VšZP je moderná rodinná zdravotná poisťovňa, ktorá funguje transparentne a udáva trendy v oblasti verejného zdravotného poistenia.

Bratislava 18. augusta (OTS) -povedala. Benefity Dr.Nonstop+ a Objednanie+ môžu využívať aj deti do 6 rokov ihneď, bez ohľadom na dĺžku trvania poistného vzťahu.Súčasťou programu je možnosť využívať okamžité konzultácie s lekárom prostredníctvom benefitu Dr.Nonstop+, a to doslova 24/7. Stačí byť verným poistencom VšZP, nemať nedoplatky na zdravotnom poistení a aktivovať si mobilnú aplikáciu Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Služba Dr. Nonstop+ zaisťuje bezpečné online alebo telefonické spojenie s lekárom priamo v aplikácii MEDDI app.hovoríAplikácia šetrí pacientom čas, v niektorých prípadoch nemusia tráviť čas v čakárňach a môžu svoju zdravotnú situáciu vyriešiť z domu alebo počas cestovania. Možnosť okamžitej konzultácie zdravotného stavu je skvelým pomocníkom napríklad pre mamičky s malými deťmi.“ hovorí. Mamičky si tak môžu ušetriť zbytočné cesty na pohotovosť. Lekár im môže poslať eRecept a vystaviť oficiálnu zdravotnú správu.dodáva. V aplikácii MEDDI app je dokonca možné odmerať si s pomocou mobilného telefónu a funkcie MEDDI BioScan krvný tlak, tepovú a dychovú frekvenciu, saturáciu krvi kyslíkom alebo úroveň stresu. Aplikácia je tak výborným pomocníkom pre tých, ktorí tieto hodnoty potrebujú pravidelne monitorovať.Telemedicínsku aplikáciu MEDDI app vyvíja česká spoločnosť MEDDI hub, a.s. Klientov si aplikácia našla okrem Slovenskej republiky a Česka aj v ďalších európskych krajinách a v regióne Latinskej Ameriky. Aplikácia zabezpečuje spojenie so všeobecným lekárom pre dospelých, pediatrom ale čoskoro aj s iným špecialistom prostredníctvom šifrovaného videohovoru alebo chatu. Služba funguje bez obmedzenia 24 hodín denne 7 dní v týždni. Spoločnosť MEDDI hub, a.s. vyvíja aj špecializované verzie aplikácie určené pre konkrétne diagnózy alebo zdravotnícke zariadenia, patrí sem napríklad MEDDI Diabetes, MEDDI Baby alebo MOÚ MEDDI.