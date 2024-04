Pre SaS je zachovanie práva veta kľúčové, v EÚ chce menej regulácií

Bratislava 4. apríla (TASR) - Členstvo v EÚ považuje strana SaS za "extrémne prínosné" pre Slovensko, ale napriek tomu je v nej čo zlepšovať. Uviedol to čestný predseda SaS a líder kandidátky do eurovolieb Richard Sulík pri predstavení programu strany. Zachovanie práva veta členských štátov EÚ považuje SaS za kľúčové pre jednotlivé národné záujmy. Na pôde EÚ presadzuje tézu viac trhu a menej regulácií.



SaS vo svojom programe upozorňuje, že pandémia zrýchlila tempo zadlžovania jednotlivých európskych štátov. SaS je presvedčená, že vytvorenie eurofondov pod názvom plán obnovy má ostať jednorazovým krokom. EÚ musí byť podľa nej globálnym, relevantným hráčom na trhu, nie skanzenom, ktorým sa pod vplyvom regulácií stáva. Kandidát Ján Oravec poukázal na štvrtkovej tlačovej konferencii na potrebu zlepšiť konkurencieschopnosť európskych podnikateľov a firiem. SaS chce v Európskom parlamente (EP) presadzovať razantnejšie posudzovanie existujúcich regulácii a rušenie nepotrebných či zbytočne zaťažujúcich.



Strana podporí iniciatívy, ktoré zvýšia ochranu schengenských hraníc. Zároveň požaduje zriadenie azylových centier na území tretích krajín mimo EÚ. SaS si však uvedomuje, že legálna imigrácia kvalifikovaných pracovníkov je potrebná, no podľa transparentných a vopred stanovených kritérií. Strana tiež sľubuje podporu efektívneho zvyšovania energetickej bezpečnosti EÚ.



Kandidátka do EP Jana Bittó Cigániková si myslí, že vďaka konkrétnym zmenám vieme mať na európskom a zároveň aj slovenskom trhu viac zdravotných sestier. V europarlamente by tiež chcela upozorňovať na problém chýbajúcich liekov na európskom trhu. Súčasný europoslanec Eugen Jurzyca upozornil na stav verejných financií a ich udržateľnosť. Ide podľa neho o problém, ktorý sa dá riešiť na európskej úrovni, napríklad automatickými trestami za porušenie fiškálnych pravidiel. Kandidátka Vladimíra Marcinková upozornila na tému bezpečnosti v Európe. Treba podľa nej zamedziť vplyvu ľudí, ktorí nechránia záujmy občanov EÚ, ale "spolčujú" sa s veľmocami, ktorí EÚ škodia.



Slováci budú 8. júna voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. V eurovoľbách môžu zakrúžkovať najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny.