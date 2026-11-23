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Pre svet stvoril Stredozem a pre svoje deti tie najčarovnejšie Vianoce
Vedeli ste, že autor legendárneho Pána prsteňov a Hobita bol aj autorom tých najčarovnejších vianočných listov?
Autor OTS
Bratislava 23. novembra (OTS) - J. R. R. Tolkien viac ako dvadsať rokov vytváral pre svoje deti jedinečný rozprávkový svet plný dobrodružstiev, humoru a nezabudnuteľných postáv. Jeho súkromná rodinná tradícia dnes ožíva v knihe Listy Otca Vianoc, ktorá prináša kúzlo Vianoc malým aj veľkým čitateľom.
Každý rok, od roku 1920 až do roku 1943, prichádzali Tolkienovým deťom výnimočné listy. Ich odosielateľom nebol nikto iný ako Otec Vianoc, ktorý žil na ďalekom severnom póle a pravidelne informoval deti o svojich dobrodružstvách, starostiach i veselých príhodách.
Za týmito listami sa však skrýval samotný J. R. R. Tolkien. Milujúci otec, ktorý dokázal premeniť obyčajnú vianočnú korešpondenciu na fascinujúci svet fantázie. Listy vlastnoručne písal, ilustroval a postupne do nich vnášal nové postavy aj čoraz prepracovanejšie príbehy.
Vznikla tak jedinečná zbierka, ktorá je nielen krásnym literárnym dielom, ale aj dojímavým svedectvom o Tolkienovej láske k svojim deťom.
Život Otca Vianoc nie je ani zďaleka taký pokojný, ako by sa mohlo zdať. O poriadny rozruch sa pravidelne stará jeho hlavný pomocník, nemotorný Ľadový medveď, ktorého nešikovnosť spôsobuje jednu katastrofu za druhou. A keďže má na všetko vlastný názor, občas do listov pridá aj svoje poznámky.
„Strašne sa ospravedlňujem – dal som list Ľadovému medveďovi, nech ho pošle, a úplne naň zabudol! Našli sme ho dnes na stole v hale. Musíte mu to prepáčiť, zo všetkých síl mi pomáhal a je na smrť unavený. Mali sme rušné Vianoce. Fičí tu silné vetrisko. Odfúklo nám niekoľko saní, skôr ako sme sa stihli vybrať na cestu. Ešte raz s láskou Otec Vianoc,“ píše Tolkien svojim deťom v liste na Štefana v roku 1928.
K dobrodružstvám sa postupne pripája elf Ilbereth a ďalší obyvatelia severného pólu. Keď sa diví škriatkovia pokúsia vyrabovať sklady vianočných darčekov, do boja sa zapoja snežní elfovia, červení trpaslíci aj jaskynné medvede.
Tolkien tak vytvoril čarovný svet, v ktorom sa humor a rodinná pohoda prelínajú s napínavými dobrodružstvami. Pozorní čitatelia v ňom navyše môžu objaviť prvé náznaky motívov, ktoré neskôr preslávili jeho príbehy zo Stredozeme.
Listy Otca Vianoc vyšli knižne prvýkrát v roku 1976, na tretie výročie Tolkienovho úmrtia. Príbehy, ktoré boli pôvodne určené len jeho deťom, si odvtedy našli cestu k čitateľom po celom svete.
Dnes môžu byť krásnou súčasťou predvianočného obdobia aj v ďalších rodinách. Stačí si počas zimného večera pripraviť šálku horúceho čaju, zabaliť sa do deky a spoločne sa začítať do príbehov zo severného pólu.
Kniha poteší deti, rodičov, milovníkov Vianoc aj fanúšikov Tolkienovej tvorby. Je tiež originálnym tipom na darček pod vianočný stromček – takým, ku ktorému sa možno budete chcieť vracať každé Vianoce.
Pretože tie najkrajšie vianočné darčeky nie sú vždy zabalené v papieri. Niekedy sa ukrývajú na stránkach kníh.
John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973), svetoznámy anglický spisovateľ, profesor angličtiny v Oxforde, jeden z najlepších filológov svojich čias, autor mnohých vedeckých prác, sa preslávil predovšetkým ako tvorca nezvyčajnej fiktívnej krajiny, ktorá uchvacuje čitateľov na celom svete. Známym sa stal najmä vďaka románu Hobit, ktorý vyšiel v roku 1937. Povzbudený čitateľským úspechom sa rozhodol pokračovať v príbehoch Stredozeme a rozšíriť ich – tak sa zrodili románová trilógia Pán Prsteňov a Silmarillion. Vydavateľstvo Slovart toto leto vydalo aj Pád Gondolinu, ktorý z Tolkienovej literárnej pozostalosti zostavil jeho syn Christopher.
Vianočná tradícia, ktorá trvala viac ako dvadsať rokov
Každý rok, od roku 1920 až do roku 1943, prichádzali Tolkienovým deťom výnimočné listy. Ich odosielateľom nebol nikto iný ako Otec Vianoc, ktorý žil na ďalekom severnom póle a pravidelne informoval deti o svojich dobrodružstvách, starostiach i veselých príhodách.
Za týmito listami sa však skrýval samotný J. R. R. Tolkien. Milujúci otec, ktorý dokázal premeniť obyčajnú vianočnú korešpondenciu na fascinujúci svet fantázie. Listy vlastnoručne písal, ilustroval a postupne do nich vnášal nové postavy aj čoraz prepracovanejšie príbehy.
Vznikla tak jedinečná zbierka, ktorá je nielen krásnym literárnym dielom, ale aj dojímavým svedectvom o Tolkienovej láske k svojim deťom.
Na severnom póle rozhodne nie je nuda!
Život Otca Vianoc nie je ani zďaleka taký pokojný, ako by sa mohlo zdať. O poriadny rozruch sa pravidelne stará jeho hlavný pomocník, nemotorný Ľadový medveď, ktorého nešikovnosť spôsobuje jednu katastrofu za druhou. A keďže má na všetko vlastný názor, občas do listov pridá aj svoje poznámky.
„Strašne sa ospravedlňujem – dal som list Ľadovému medveďovi, nech ho pošle, a úplne naň zabudol! Našli sme ho dnes na stole v hale. Musíte mu to prepáčiť, zo všetkých síl mi pomáhal a je na smrť unavený. Mali sme rušné Vianoce. Fičí tu silné vetrisko. Odfúklo nám niekoľko saní, skôr ako sme sa stihli vybrať na cestu. Ešte raz s láskou Otec Vianoc,“ píše Tolkien svojim deťom v liste na Štefana v roku 1928.
K dobrodružstvám sa postupne pripája elf Ilbereth a ďalší obyvatelia severného pólu. Keď sa diví škriatkovia pokúsia vyrabovať sklady vianočných darčekov, do boja sa zapoja snežní elfovia, červení trpaslíci aj jaskynné medvede.
Tolkien tak vytvoril čarovný svet, v ktorom sa humor a rodinná pohoda prelínajú s napínavými dobrodružstvami. Pozorní čitatelia v ňom navyše môžu objaviť prvé náznaky motívov, ktoré neskôr preslávili jeho príbehy zo Stredozeme.
Kniha, ktorá môže vytvoriť novú vianočnú tradíciu
Listy Otca Vianoc vyšli knižne prvýkrát v roku 1976, na tretie výročie Tolkienovho úmrtia. Príbehy, ktoré boli pôvodne určené len jeho deťom, si odvtedy našli cestu k čitateľom po celom svete.
Dnes môžu byť krásnou súčasťou predvianočného obdobia aj v ďalších rodinách. Stačí si počas zimného večera pripraviť šálku horúceho čaju, zabaliť sa do deky a spoločne sa začítať do príbehov zo severného pólu.
Kniha poteší deti, rodičov, milovníkov Vianoc aj fanúšikov Tolkienovej tvorby. Je tiež originálnym tipom na darček pod vianočný stromček – takým, ku ktorému sa možno budete chcieť vracať každé Vianoce.
Pretože tie najkrajšie vianočné darčeky nie sú vždy zabalené v papieri. Niekedy sa ukrývajú na stránkach kníh.
O autorovi
John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973), svetoznámy anglický spisovateľ, profesor angličtiny v Oxforde, jeden z najlepších filológov svojich čias, autor mnohých vedeckých prác, sa preslávil predovšetkým ako tvorca nezvyčajnej fiktívnej krajiny, ktorá uchvacuje čitateľov na celom svete. Známym sa stal najmä vďaka románu Hobit, ktorý vyšiel v roku 1937. Povzbudený čitateľským úspechom sa rozhodol pokračovať v príbehoch Stredozeme a rozšíriť ich – tak sa zrodili románová trilógia Pán Prsteňov a Silmarillion. Vydavateľstvo Slovart toto leto vydalo aj Pád Gondolinu, ktorý z Tolkienovej literárnej pozostalosti zostavil jeho syn Christopher.