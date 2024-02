Pre vietor na horách platí výstraha druhého stupňa

Bratislava 6. februára (TASR) - Pre vietor na horách platí v utorok v okresoch severného a stredného Slovenska výstraha druhého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.



Vo väčšine okresov Žilinského kraja a v okresoch Poprad, Brezno a Banská Bystrica platí podľa SHMÚ do stredy (7. 2.) 17.00 h výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách. Jeho rýchlosť tu môže v nárazoch dosahovať 135 až 160 kilometrov za hodinu.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí v okresoch Kežmarok a Poprad do stredy 22.00 h.



Hydrológovia informovali, že výstraha prvého stupňa pred povodňami platí v okrese Michalovce do stredy 9.00 h.