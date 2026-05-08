Prebúdzanie slovenského národa očami Štúrovho študenta
Boj o spisovný jazyk i nutnosť voľby medzi láskou k národu a láskou k žene.
Autor OTS
Bratislava 8. mája (OTS) - Michaela Važanová v historickom románe Pansláv umne prepája literárnu fikciu s historickou presnosťou.
Ej, blýska sa v diali nad Tatrou, blýska, a ja musím trčať v Prešporku!
Na protest proti odvolaniu Ľudovíta Štúra z evanjelického lýcea opúšťajú jeho študenti Bratislavu. Väčšina z nich pokračuje v štúdiu v Levoči, len Matej zostáva. Otec ho odmietol ďalej podporovať a on si musí nájsť prácu, aby si zarobil na ďalšie štúdium. Stáva sa vychovávateľom v dobre situovanej rodine, kde mu začína nový život. S napätím sleduje boj o nový spisovný jazyk, zároveň v ňom začína klíčiť i dovtedy nepoznaný cit.
Prostredníctvom príbehu fiktívnej postavy Mateja Medveckého predostiera autorka čitateľom udalosti nepokojných meruôsmych rokov. Na stránkach knihy Pansláv tak ožívajú osudy ľudí nerozlučne spätých s národným obrodením – Ľudovíta Štúra Jozefa Miloslava Hurbana, Michala Miloslava Hodžu a mnohých ďalších. Pod milostivým dohľadom Adely Ostrolúckej, Rózy Laborfalviovej a dvoch priateliek Kornelky a Frozinky bojujú hrdinovia za národ aj za lásku a svoje osobné šťastie.
Ako sa Matej zachová v tejto dobe politických nepokojov? A odhodlá sa obetovať svoj život národu, tak ako vyzýva Štúr?
Michaela Važanová (1978, Bratislava), absolvovala Univerzitu Komenského, má rada svoje rodné mesto a jeho dejiny. Obľubuje romány s nádychom histórie, muzikály a činohru. Vo Vydavateľstve SLOVART jej vyšiel historický román Posledný ples v Prešporku.
