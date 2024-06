Prechod z chladného do horúceho prostredia môže spôsobiť teplotný šok

Bratislava 29. júna (TASR) - Pri prechode z chladného do horúceho prostredia môže prísť k tzv. teplotnému šoku, ktorý dokáže celkovo oslabiť organizmus. Upozornili na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Apelujú preto na opatrnosť pri používaní klimatizácie. Upozorňujú tiež na potrebu čistenia klimatizačnej jednotky.



"Príliš nízka teplota v interiéri môže byť síce osviežujúca, ale prechod do vonkajšieho horúceho prostredia je pre zdravie rizikový. Chladný cirkulujúci vzduch môže vyvolávať dýchacie problémy, spôsobiť nachladnutie, angínové bolesti v krku, pocit upchatého nosa, bolesti dutín, hlavy, chrbtice, kĺbov, alebo vyvolať astmatický záchvat. Pri nesprávnom nasmerovaní chladného prúdu vzduchu do tváre dochádza k vysušovaniu kože, očí, zápalom očí, uší, prínosových dutín, aj k bolestiam zubov a trojklaného nervu," poznamenali.



Vedúca odboru hygieny životného prostredia ÚVZ Milada Eštóková upozornila na to, že klimatizáciu je vhodné nastaviť tak, aby rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím nebol vyšší ako päť, maximálne sedem stupňov Celzia. Apeluje na správne používanie aj v aute. "Aj tam platí ideálny rozdiel teploty vonku a vnútri päť až sedem stupňov Celzia, dodržte ho aj v najväčších horúčavách. Ak z auta často vystupujete a nastupujete, rozdiel teplôt by mal byť ešte nižší," dodala.



Pri používaní klimatizácie treba mať pozatvárané dvere a okná. Odborníci z ÚVZ pripomenuli aj potrebu čistenia. "Udržujte v čistote klimatizačnú jednotku, filtre a vzduchové prieduchy. Výparník klimatizačnej jednotky dezinfikujte. Správnou údržbou klimatizácie predchádzate tomu, aby bola zdrojom choroboplodných mikroorganizmov v priestore," ozrejmili. Najvhodnejším spôsobom na zvýšenie prúdenia vzduchu v izbe je podľa ich slov vetranie. "Odporúčame vetrať priestory v nočných alebo v skorých ranných hodinách. V čase vysokých denných teplôt neotvárajte okno, pokiaľ to nie je nevyhnutné," dodala hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová.