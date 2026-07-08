< sekcia Import
Pred 15 rokmi ukončil Atlantis éru raketoplánov
Program Space Shuttle odštartovala NASA v roku 1981 ako ambiciózny projekt opakovane použiteľného vesmírneho dopravného systému.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Merritt Island/Bratislava 8. júla (TASR) – Pred 15 rokmi, 8. júla 2011, odštartoval z Kennedyho vesmírneho strediska raketoplán Atlantis na svoju poslednú misiu. Let STS-135 symbolicky ukončil 30-ročnú éru amerického programu Space Shuttle a zároveň otvoril dvere novej ére komerčnej kozmonautiky.
Program Space Shuttle odštartovala NASA v roku 1981 ako ambiciózny projekt opakovane použiteľného vesmírneho dopravného systému. Raketoplány mali výrazne znížiť náklady na lety do vesmíru a urobiť ich takmer rutinnou záležitosťou.
Počas 30 rokov prevádzky flotila piatich raketoplánov (Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis a Endeavour) uskutočnila spolu 135 misií, na ktorých sa do vesmíru vypravilo 355 astronautov zo 16 krajín.
Program však mal aj svoju temnú stránku. Dve veľké tragédie si vyžiadali spolu 14 ľudských životov. V januári 1986 sa krátko po štarte rozpadol raketoplán Challenger, pričom zahynulo všetkých sedem členov posádky. V februári 2003 postihol podobný osud raketoplán Columbia – stroj sa rozpadol pri návrate do atmosféry, opäť so siedmimi astronautmi na palube.
Tieto katastrofy prinútili NASA k zásadnému prehodnoteniu bezpečnosti a k rozsiahlym zmenám v programe. Napriek tomu raketoplány zostali nenahraditeľné pri stavbe a zásobovaní Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), vynášaní satelitov a realizácii stoviek vedeckých experimentov.
Misia STS-135 mala poradové čilo 33 a bola zároveň posledným letom raketoplánu Atlantis. Symbolicky ukončila celý program Space Shuttle. Štart sa uskutočnil 8. júla 2011 o 11.29 h miestneho času (17.29 SELČ) z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride. Posádku, najmenšiu v histórii raketoplánov, tvorili štyria skúsení astronauti: veliteľ Christopher Ferguson, pilot Douglas Hurley a letoví špecialisti Sandra Magnusová a Rex Walheim.
Ich hlavnou úlohou bolo dopraviť na ISS zásoby a náhradné diely vrátane viacúčelového modulu Raffaello vo vyše 4000-kilogramovom náklade. Počas 12-dňovej misie (pôvodne plánovanej na 11 dní) posádka splnila všetky naplánované úlohy, okrem iného aj inštaláciu nového robotického tankovacieho systému. Atlantis pristál naspäť na Zemi 21. júla 2011 o 5.57 h miestneho času (11.57 SELČ).
Rozhodnutie o ukončení programu Space Shuttle bolo ovplyvnené viacerými faktormi. Kľúčovými dôvodmi boli vysoké prevádzkové náklady, ktoré výrazne prevyšovali pôvodné odhady, a otázky bezpečnosti. Dve tragédie s celkovo 14 obeťami jasne ukázali riziká spojené s prevádzkou raketoplánov. Starnúca flotila si navyše vyžadovala čoraz náročnejšiu a nákladnejšiu údržbu.
Po ukončení programu sa NASA sústredila na vývoj nových systémov pre hlboký vesmír a prepravu posádok a nákladu na ISS prenechala súkromným spoločnostiam.
Po ukončení programu Space Shuttle sa americká pilotovaná kozmonautika ocitla v prechodnom období. NASA bola niekoľko rokov odkázaná na ruské lode Sojuz pri preprave astronautov na ISS. Situácia sa zmenila s nástupom komerčných partnerov.
Dnes dominuje tomuto segmentu spoločnosť SpaceX so svojou kapsulou Crew Dragon, ktorá od mája 2020 pravidelne dopravuje posádky na stanicu. Boeing medzitým dokončuje vývoj svojej kapsuly Starliner, ktorá by mala čoskoro odštartovať pravidelné lety.
NASA sa v súčasnosti sústreďuje na ambiciózny program Artemis, ktorého hlavným cieľom je návrat ľudí na Mesiac a následná príprava na misie na Mars. Program využíva superťažkú raketu Space Launch System (SLS) a kozmickú loď Orion, určené pre lety do hlbokého vesmíru.
Po 15 rokoch od posledného letu Atlantisu sa na éru raketoplánov pozerá ľudstvo s rešpektom k ich technickej bravúre, ale aj s pochopením, prečo bolo potrebné program ukončiť. Raketoplány predstavovali dôležitý most medzi Zemou a vesmírom. Umožnili výstavbu Medzinárodnej vesmírnej stanice a výrazne posunuli hranice vedeckého poznania. Ich dedičstvo naďalej žije v technológiách a skúsenostiach, ktoré využívajú súčasné aj budúce vesmírne programy.
Zdroje:
https://orbitalradar.com/missions/space-shuttle
https://www.nasa.gov/space-shuttle/
https://www.astronomy.com/space-exploration/why-did-nasa-retire-the-space-shuttle/
https://www.spacex.com/updates
https://www.space.com/news/live/spacex-nasa-crew-12-astronauts-launch-to-iss-feb-14-2026
https://www.nasa.gov/humans-in-space/artemis/
Program Space Shuttle odštartovala NASA v roku 1981 ako ambiciózny projekt opakovane použiteľného vesmírneho dopravného systému. Raketoplány mali výrazne znížiť náklady na lety do vesmíru a urobiť ich takmer rutinnou záležitosťou.
Počas 30 rokov prevádzky flotila piatich raketoplánov (Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis a Endeavour) uskutočnila spolu 135 misií, na ktorých sa do vesmíru vypravilo 355 astronautov zo 16 krajín.
Program však mal aj svoju temnú stránku. Dve veľké tragédie si vyžiadali spolu 14 ľudských životov. V januári 1986 sa krátko po štarte rozpadol raketoplán Challenger, pričom zahynulo všetkých sedem členov posádky. V februári 2003 postihol podobný osud raketoplán Columbia – stroj sa rozpadol pri návrate do atmosféry, opäť so siedmimi astronautmi na palube.
Tieto katastrofy prinútili NASA k zásadnému prehodnoteniu bezpečnosti a k rozsiahlym zmenám v programe. Napriek tomu raketoplány zostali nenahraditeľné pri stavbe a zásobovaní Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), vynášaní satelitov a realizácii stoviek vedeckých experimentov.
Misia STS-135 mala poradové čilo 33 a bola zároveň posledným letom raketoplánu Atlantis. Symbolicky ukončila celý program Space Shuttle. Štart sa uskutočnil 8. júla 2011 o 11.29 h miestneho času (17.29 SELČ) z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride. Posádku, najmenšiu v histórii raketoplánov, tvorili štyria skúsení astronauti: veliteľ Christopher Ferguson, pilot Douglas Hurley a letoví špecialisti Sandra Magnusová a Rex Walheim.
Ich hlavnou úlohou bolo dopraviť na ISS zásoby a náhradné diely vrátane viacúčelového modulu Raffaello vo vyše 4000-kilogramovom náklade. Počas 12-dňovej misie (pôvodne plánovanej na 11 dní) posádka splnila všetky naplánované úlohy, okrem iného aj inštaláciu nového robotického tankovacieho systému. Atlantis pristál naspäť na Zemi 21. júla 2011 o 5.57 h miestneho času (11.57 SELČ).
Rozhodnutie o ukončení programu Space Shuttle bolo ovplyvnené viacerými faktormi. Kľúčovými dôvodmi boli vysoké prevádzkové náklady, ktoré výrazne prevyšovali pôvodné odhady, a otázky bezpečnosti. Dve tragédie s celkovo 14 obeťami jasne ukázali riziká spojené s prevádzkou raketoplánov. Starnúca flotila si navyše vyžadovala čoraz náročnejšiu a nákladnejšiu údržbu.
Po ukončení programu sa NASA sústredila na vývoj nových systémov pre hlboký vesmír a prepravu posádok a nákladu na ISS prenechala súkromným spoločnostiam.
Po ukončení programu Space Shuttle sa americká pilotovaná kozmonautika ocitla v prechodnom období. NASA bola niekoľko rokov odkázaná na ruské lode Sojuz pri preprave astronautov na ISS. Situácia sa zmenila s nástupom komerčných partnerov.
Dnes dominuje tomuto segmentu spoločnosť SpaceX so svojou kapsulou Crew Dragon, ktorá od mája 2020 pravidelne dopravuje posádky na stanicu. Boeing medzitým dokončuje vývoj svojej kapsuly Starliner, ktorá by mala čoskoro odštartovať pravidelné lety.
NASA sa v súčasnosti sústreďuje na ambiciózny program Artemis, ktorého hlavným cieľom je návrat ľudí na Mesiac a následná príprava na misie na Mars. Program využíva superťažkú raketu Space Launch System (SLS) a kozmickú loď Orion, určené pre lety do hlbokého vesmíru.
Po 15 rokoch od posledného letu Atlantisu sa na éru raketoplánov pozerá ľudstvo s rešpektom k ich technickej bravúre, ale aj s pochopením, prečo bolo potrebné program ukončiť. Raketoplány predstavovali dôležitý most medzi Zemou a vesmírom. Umožnili výstavbu Medzinárodnej vesmírnej stanice a výrazne posunuli hranice vedeckého poznania. Ich dedičstvo naďalej žije v technológiách a skúsenostiach, ktoré využívajú súčasné aj budúce vesmírne programy.
Zdroje:
https://orbitalradar.com/missions/space-shuttle
https://www.nasa.gov/space-shuttle/
https://www.astronomy.com/space-exploration/why-did-nasa-retire-the-space-shuttle/
https://www.spacex.com/updates
https://www.space.com/news/live/spacex-nasa-crew-12-astronauts-launch-to-iss-feb-14-2026
https://www.nasa.gov/humans-in-space/artemis/