Pred 80 rokmi sa narodil Steve Fossett, ktorý posúval hranice možného

Jackson/Bratislava 21. apríla (TASR) - Do svojich snov investoval stovky miliónov dolárov. Jeho vášňou, ktorá sa mu napokon stala osudnou, bolo posúvanie hraníc ľudských možností. Na svojom konte mal viac ako 110 svetových rekordov v lete balónom, lietadlom i vzducholoďou, v bezmotorovom lietaní a v jachtingu, z ktorých zostali dodnes mnohé neprekonané.



Od narodenia amerického miliardára a dobrodruha Steva Fossetta uplynie v pondelok 22. apríla 80 rokov.



James Stephen Fossett, celosvetovo známy ako Steve Fossett, sa narodil 22. apríla 1944 v meste Jackson v americkom štáte Tennessee, ale vyrastal v kalifornskom meste Garden Grove. Ekonómiu a filozofiu ukončil v roku 1966 na prestížnej Stanfordskej univerzite, o dva roky neskôr získal titul MBA na Washingtonskej univerzite v St. Louis.



Miliardové bohatstvo nadobudol ako burzový maklér. Po získaní obrovského imania začal meniť svoje sny i túžby na realitu. Neúnavne sa púšťal do jedného dobrodružstva za druhým.



Prvýkrát upútal pozornosť už v roku 1965, keď ako študent Stanfordskej univerzity doplával ku skalnatému ostrovu Alcatraz, na ktorom sa nachádzala povestná väznica. Preplávať musel približne dva kilometre v ľadových a nepokojných vodách Sanfranciského zálivu s nevyspytateľnými prúdmi.



Dobrodružnú povahu nezaprel ani v roku 1992 svojou účasťou na najťažších a najdlhších pretekoch psích záprahov na svete Iditarod, keď naprieč Aljaškou prešiel 1760 kilometrov, dvakrát absolvoval slávne 24-hodinové automobilové závody Le Mans, raz tiež rely Paríž - Dakar, preplával aj Lamanšský prieliv a vystúpil na najvyššie vrcholy piatich kontinentov.



Steve Fossett počas svojho života posúval hranice možného, prekonával rekordy na zemi, na vode aj vo vzduchu.



Ako prvý obletel v roku 2002 sám celý svet v balóne, ako prvý absolvoval sólový non-stop let lietadlom okolo sveta bez doplňovania paliva. Na katamaráne Cheyenne dosiahol v roku 2004 svetový rekord v najrýchlejšom oboplávaní sveta.



Od sólo letu balónom okolo zemegule neodradilo Fossetta ani päť neúspešných pokusov - až šiesty, v lete roku 2002, bol úspešný. Na teplovzdušnom balóne Spirit of Freedom (Duch slobody) sa vydal na cestu 19. júna 2002 z austrálskeho Northamu.



Po 13 dňoch a ôsmich hodinách pristál 2. júla 2002 opäť v Austrálii v štáte Queensland. Počas letu prekonal približne 33.000 kilometrov, pričom dosiahol najvyššiu rýchlosť 322 kilometrov za hodinu a letel vo výške 10.580 metrov.



Na slávny sólový non-stop oblet okolo zemegule - bez medzipristátia a natankovania - vyštartoval 28. februára 2005 na jednomotorovom lietadle Virgin Atlantic Global Flyer z letiska Salina v americkom štáte Kansas. Po 67-mich hodinách na tom istom letisku 3. marca aj pristál.



Dňa 3. septembra 2007 predpoludním sa vydal Steve Fossett na malom lietadle Citabria Super Decathlon na krátky vyhliadkový let nad Nevadskou púšťou. Bola to však jeho posledná cesta za dobrodružstvom. Vrak jeho stroja našli až na prelome septembra a októbra roku 2008 vo výške 3000 metrov západne od mesta Mammoth Lakes v pohorí Sierra Nevada neďaleko hraníc Kalifornie a Nevady.



Podľa vyšetrovateľov pád malého lietadla zavinili turbulencie, kvôli ktorým stratil nad lietadlom kontrolu a narazil do hory. Keďže, stovky dobrovoľníkov a profesionálov po Fossettovi dlhé týždne i mesiace márne pátrali, na žiadosť jeho manželky Peggy, vyhlásil súd v Chicagu 15. februára 2008 amerického miliardára a dobrodruha za mŕtveho.



Definitívny koniec životného príbehu slávneho svetobežníka urobil ale až náhodný nález trosiek lietadla a ľudských ostatkov koncom septembra a začiatkom októbra 2008 skupinou turistov asi 100 kilometrov od miesta štartu. Testy DNA neskôr potvrdili, že išlo o kosti Steva Fossetta.







Zdroj: http://www.stevefossett.com, https://www.britannica.com/biography/Steve-Fossett