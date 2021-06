Pred nami je jasný a slnečný utorok

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku jasno až polojasno, denné teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov C.



Na strednom Slovensku jasno až polojasno, denné teploty vystúpia na 23 až 29 stupňov C.



Na východnom Slovensku jasno až polojasno, denné teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov C.

Počasie na horách:

Vo výške 1000 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 7 stupňov C a najvyššia denná teplota 16 stupňov C.



Vo výške 1500 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 7 stupňov C a najvyššia denná teplota 13 stupňov C.



Vo výške 2000 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota34 stupňov C a najvyššia denná teplota 8 stupňov C.

Bratislava 15. júna (TASR) - Slnečno. Teploty 12 až 29 stupňov Celzia.