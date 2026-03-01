< sekcia Import
Predaj áut čínskej firmy BYD medziročne klesol o viac ako 40 %
Predaj na domácom trhu však klesol o 65 % na 89.590 vozidiel po tom, ako sa v januári oslabil o 53,2 %.
Autor TASR
Peking 1. marca (TASR) - Predaj vozidiel čínskej automobilky BYD vo februári v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška klesol o 41,1 %. Ukázala to správa, ktorú firma v nedeľu predložila na burze. Išlo už o šiesty mesiac poklesu v rade a o najvýraznejšie oslabenie za šesť rokov. Pokles v minulom mesiaci bol najväčší od februára 2020, keď ekonomiku zasiahla pandémia COVID-19. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Výkon čínskych firiem v prvých dvoch mesiacoch roka má tendenciu vykazovať veľké výkyvy v dôsledku sviatkov lunárneho Nového roka. Odbyt áut BYD v zahraničí bol vo februári silný a spoločnosť predala 100.600 vozidiel. Predaj na domácom trhu však klesol o 65 % na 89.590 vozidiel po tom, ako sa v januári oslabil o 53,2 %.
Počas januára a februára globálny odbyt automobilov BYD medziročne klesol o 35,8 %, čo bol najväčší pokles za dané obdobie od roku 2020.
Výkon čínskych firiem v prvých dvoch mesiacoch roka má tendenciu vykazovať veľké výkyvy v dôsledku sviatkov lunárneho Nového roka. Odbyt áut BYD v zahraničí bol vo februári silný a spoločnosť predala 100.600 vozidiel. Predaj na domácom trhu však klesol o 65 % na 89.590 vozidiel po tom, ako sa v januári oslabil o 53,2 %.
Počas januára a februára globálny odbyt automobilov BYD medziročne klesol o 35,8 %, čo bol najväčší pokles za dané obdobie od roku 2020.