PREDÁVAL NÁVYKOVÉ LÁTKY: Vyšetrujú predajňu v POPRADE
Autor TASR
Poprad 6. marca (TASR) - Polícia vyšetruje zločin šírenia toxikománie. K skutku malo dôjsť prostredníctvom predajného automatu umiestneného v jednej z predajní v Poprade. Páchateľ počas prevádzky, formou voľného predaja, zvádzal iného na zneužívanie návykovej látky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Išlo najmä o produkty so zelenou sušinou, alebo obsahujúce hnedý alebo hnedozelený prášok, či výrobky s olejovými náplňami do elektronických cigariet. „Produkty obsahovali účinné látky, ktoré sú v zmysle zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, zaradené ako psychotropné látky,“ uviedla hovorkyňa s tým, že tieto látky môžu nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka, jeho ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti alebo sociálne správanie a spôsobiť psychické poruchy. Zaistené látky zaslali na kriminalisticko-expertízne skúmanie.
Za zločin šírenia toxikománie hrozí podľa zákona trest odňatia slobody na tri až osem rokov, keďže skutok bol spáchaný verejne.
