Predpoveď počasia pre Slovensko na nedeľu 5. októbra
Prevažne zamračené, občasný dážď. Teploty 11 až 14 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 4. októbra (TASR) - Prevažne zamračené, občasný dážď. Teploty 11 až 14 stupňov Celzia.
Na západnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 11 až 8 a najvyššie denné teploty 13 až 16 stupňov Celzia.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 10 až 5 a najvyššie denné teploty 11 až 15 stupňov Celzia.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 10 až 6 a najvyššie denné teploty 11 až 15 stupňov Celzia.
Počasie na horách:
Vo výške 1000m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota 4 a najvyššia denná teplota 9 stupňov Celzia.
Vo výške 1500m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná teplota 7 stupňov Celzia.
Vo výške 2000m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná teplota 0 stupňov Celzia.
