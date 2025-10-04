Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Predpoveď počasia pre Slovensko na nedeľu 5. októbra

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Prevažne zamračené, občasný dážď. Teploty 11 až 14 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 4. októbra (TASR) - Prevažne zamračené, občasný dážď. Teploty 11 až 14 stupňov Celzia.

Na západnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 11 až 8 a najvyššie denné teploty 13 až 16 stupňov Celzia.

Na strednom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 10 až 5 a najvyššie denné teploty 11 až 15 stupňov Celzia.

Na východnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 10 až 6 a najvyššie denné teploty 11 až 15 stupňov Celzia.



Počasie na horách:

Vo výške 1000m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota 4 a najvyššia denná teplota 9 stupňov Celzia.

Vo výške 1500m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná teplota 7 stupňov Celzia.

Vo výške 2000m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná teplota 0 stupňov Celzia.
