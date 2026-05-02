Predpoveď počasia pre Slovensko na nedeľu 3. mája

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Bratislava 2. mája (TASR) - Prevažne jasno a teplo. Najnižšia nočná teplota 9 až 4, v údoliach lokálne 4 až -1 stupeň Celzia. Aj v nížinách ojedinele slabý prízemný mráz. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov Celzia.

V noci slabý premenlivý vietor. Cez deň postupne juhovýchodný až južný vietor 2 až 6, na juhozápade neskôr okolo 8 m/s.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 20 až 16 stupňov Celzia.

Vo výške 1000 - 1500 m 16 až 12 stupňov Celzia.

Vo výške 1500 - 2500 m 12 až 3 stupne Celzia.





Zdroj: SHMÚ



