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V piatok bude zamračené, na viacerých miestach má pršať
Najnižšia nočná teplota 13 až 8, v údoliach miestami 8 až 3 stupne C.
Autor TASR
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Bratislava 12. júna (TASR) - Piatok: Malá, prechodne zväčšená oblačnosť. V noci na východe a popoludní v západnej polovici územia oblačno až zamračené. Ojedinele, v noci na východe miestami, dážď alebo prehánky. Na východe v noci výnimočne aj búrky.
Najnižšia nočná teplota 13 až 8, v údoliach miestami 8 až 3 stupne C.
Najvyššia denná teplota 19 až 24, na severe miestami okolo 17 stupňov C.
Západný až severozápadný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch ojedinele do 14 m/s (50 km/h). Na strednom a východnom Slovensku lokálne aj slabý vietor.
Zdroj: SHMÚ
Najnižšia nočná teplota 13 až 8, v údoliach miestami 8 až 3 stupne C.
Najvyššia denná teplota 19 až 24, na severe miestami okolo 17 stupňov C.
Západný až severozápadný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch ojedinele do 14 m/s (50 km/h). Na strednom a východnom Slovensku lokálne aj slabý vietor.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 15 až 10 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 10 až 5 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 5 až -2 stupne C.
Vo výške 600 - 1000 m 15 až 10 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 10 až 5 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 5 až -2 stupne C.
Zdroj: SHMÚ