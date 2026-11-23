< sekcia Import
Vstup do nového týždňa prinesie chladné počasie aj dážď so snehom
Oblačno až zamračené, miestami prechodne aj menej oblačnosti, najmä na juhu.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra - Oblačno až zamračené, miestami prechodne aj menej oblačnosti, najmä na juhu.
Ojedinele, cez deň na severe miestami, sneženie alebo snehové prehánky, v nížinách aj dážď so snehom. Chladno.
Najnižšia nočná teplota 1 až -4, v údoliach ojedinele okolo -6 stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota 2 až 7, v Žilinskom kraji, Horehroní a na Spiši okolo 0 stupňov Celzia.
Severozápadný až severný vietor 3 až 11 metrov za sekundu, v nárazoch ojedinele okolo 16 metrov za sekundu (10 až 40, 60 kilometrov za hodinu). V noci miestami slabý vietor.
Vo vysokých polohách búrlivý vietor, prechodne až víchrica.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 1 až -3 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m -3 až -6 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m -6 až -11 stupňov Celzia.
Zdroj: SHMÚ
Ojedinele, cez deň na severe miestami, sneženie alebo snehové prehánky, v nížinách aj dážď so snehom. Chladno.
Najnižšia nočná teplota 1 až -4, v údoliach ojedinele okolo -6 stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota 2 až 7, v Žilinskom kraji, Horehroní a na Spiši okolo 0 stupňov Celzia.
Severozápadný až severný vietor 3 až 11 metrov za sekundu, v nárazoch ojedinele okolo 16 metrov za sekundu (10 až 40, 60 kilometrov za hodinu). V noci miestami slabý vietor.
Vo vysokých polohách búrlivý vietor, prechodne až víchrica.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 1 až -3 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m -3 až -6 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m -6 až -11 stupňov Celzia.
Zdroj: SHMÚ