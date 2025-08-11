< sekcia Import
Začiatok týždňa bude sprevádzaný slnečným počasím
Slnečno a malá oblačnosť.
Autor TASR
Bratislava 11. augusta (TASR) - Slnečno. Teploty 25 až 30 stupňov Celzia.
Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 18 až 15 a najvyššie denné teploty 27 až 30 stupňov C.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 17 až 12 a najvyššie denné teploty 25 až 29 stupňov C.
Na východnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 17 až 13 a najvyššie denné teploty 25 až 29 stupňov C.
Vo výške 1000 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 14 stupňov C a najvyššia denná teplota 23 stupňov C.
Vo výške 1500 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 14 stupňov C a najvyššia denná teplota 18 stupňov C.
Vo výške 2000 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 10 stupňov C a najvyššia denná teplota 14 stupňov C.
Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje tlaková výš.
Ozón: 9% pod úrovňou dlhodobého priemeru (299 DJ).
zdroj: meteo.sk
zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch
Počasie na horách:
