Začiatok týždňa bude sprevádzaný slnečným počasím

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Slnečno a malá oblačnosť.

Bratislava 11. augusta (TASR) - Slnečno. Teploty 25 až 30 stupňov Celzia.


Počasie v regiónoch




Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 18 až 15 a najvyššie denné teploty 27 až 30 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 17 až 12 a najvyššie denné teploty 25 až 29 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 17 až 13 a najvyššie denné teploty 25 až 29 stupňov C.




Počasie na horách:




Vo výške 1000 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 14 stupňov C a najvyššia denná teplota 23 stupňov C.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 14 stupňov C a najvyššia denná teplota 18 stupňov C.

Vo výške 2000 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 10 stupňov C a najvyššia denná teplota 14 stupňov C.




Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje tlaková výš.

Ozón: 9% pod úrovňou dlhodobého priemeru (299 DJ).


zdroj: meteo.sk
