Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. december 2025Meniny má Edmund
< sekcia Import

Pondelok bude zamračený, môže aj spŕchnuť

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Teploty sa budú pohybovať okolo 1 až 6 stupňov Celzia.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 30. novembra (TASR) - Prevažne zamračené, miestami prehánky. Teploty 1 až 6 stupňov Celzia.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 2 až -1 a najvyššie denné teploty 3 až 6 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 1 až -4 a najvyššie denné teploty 1 až 5 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 1 až -3 a najvyššie denné teploty 1 až 5 stupňov C.




Počasie na horách:


Vo výške 1000 m prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota -3 stupne C a najvyššia denná teplota 3 stupne C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota -2 stupne C a najvyššia denná teplota 0 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota -4 stupne C a najvyššia denná teplota -2 stupne C.





Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje tlaková výš.

Ozón: 11% nad úrovňou dlhodobého priemeru (325 DJ).



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.



zdroj: meteo.sk
.

Neprehliadnite

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne

KOVAĽOVÁ: Jedným odberom krvi sa dajú zachrániť až tri životy

OTESTUJTE SA: Poznáte svetové mestá podľa ich kuriozít?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal december?