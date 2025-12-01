< sekcia Import
Pondelok bude zamračený, môže aj spŕchnuť
Teploty sa budú pohybovať okolo 1 až 6 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 30. novembra (TASR) - Prevažne zamračené, miestami prehánky. Teploty 1 až 6 stupňov Celzia.
Na západnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 2 až -1 a najvyššie denné teploty 3 až 6 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 1 až -4 a najvyššie denné teploty 1 až 5 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 1 až -3 a najvyššie denné teploty 1 až 5 stupňov C.
Vo výške 1000 m prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota -3 stupne C a najvyššia denná teplota 3 stupne C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota -2 stupne C a najvyššia denná teplota 0 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota -4 stupne C a najvyššia denná teplota -2 stupne C.
zdroj: meteo.sk
Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje tlaková výš.
Ozón: 11% nad úrovňou dlhodobého priemeru (325 DJ).
