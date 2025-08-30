< sekcia Import
Sobota bude oblačná, miestami môže spŕchnuť
Teploty sa budú pohybovať okolo 21 až 26 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Prevažne zamračené, miestami dážď. Teploty 21 až 26 stupňov Celzia.
Počasie v regiónoch:
Na západnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 19 až 16 a najvyššie denné teploty 23 až 26 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 18 až 13 a najvyššie denné teploty 21 až 25 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 18 až 14 a najvyššie denné teploty 21 až 25 stupňov C.
Počasie na horách:
Vo výške 1000 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 14 stupňov C a najvyššia denná teplota 19 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 12 stupňov C a najvyššia denná teplota 15 stupňov C,
Vo výške 2000 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 9 stupňov C a najvyššia denná teplota 12 stupňov C.