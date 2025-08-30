Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 30. august 2025Meniny má Ružena
Sobota bude oblačná, miestami môže spŕchnuť

.
Ilsutračná snímka. Foto: TASR František Iván

Teploty sa budú pohybovať okolo 21 až 26 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Prevažne zamračené, miestami dážď. Teploty 21 až 26 stupňov Celzia.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 19 až 16 a najvyššie denné teploty 23 až 26 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 18 až 13 a najvyššie denné teploty 21 až 25 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 18 až 14 a najvyššie denné teploty 21 až 25 stupňov C.




Počasie na horách:


Vo výške 1000 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 14 stupňov C a najvyššia denná teplota 19 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 12 stupňov C a najvyššia denná teplota 15 stupňov C,

Vo výške 2000 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 9 stupňov C a najvyššia denná teplota 12 stupňov C.
.

