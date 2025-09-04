< sekcia Import
Štvrtok má byť slnečný s malou oblačnosťou
Teploty 24 až 29 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Slnečno. Teploty 24 až 29 stupňov C.
Počasie v regiónoch
Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 16 až 13 a najvyššie denné 26 až 29 stupňov C.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 15 až 10 a najvyššie denné 24 až 28 stupňov C.
Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 15 až 11 a najvyššie denné 24 až 28 stupňov C.
Počasie na horách
Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná 22 stupňov C.
Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 13 a najvyššia denná 17 stupňov C.
Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 13 stupňov Celzia.
Zdroj: meteo.sk
