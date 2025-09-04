Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. september 2025Meniny má Rozália
< sekcia Import

Štvrtok má byť slnečný s malou oblačnosťou

.
Ľudia sa osviežujú pri fontáne. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Teploty 24 až 29 stupňov C.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 4. septembra (TASR) - Slnečno. Teploty 24 až 29 stupňov C.

Počasie v regiónoch


Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 16 až 13 a najvyššie denné 26 až 29 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 15 až 10 a najvyššie denné 24 až 28 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 15 až 11 a najvyššie denné 24 až 28 stupňov C.



Počasie na horách


Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná 22 stupňov C.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 13 a najvyššia denná 17 stupňov C.

Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 13 stupňov Celzia.



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.




Zdroj: meteo.sk
.

Neprehliadnite

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

OTESTUJTE SA: Ovládate históriu? Zistite, čo všetko (ne)viete o SNP

KOMENTÁR J. HRABKA: Peking a Užhorod

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému