Streda má byť oblačná, teplota vystúpi na 21 stupňov Celzia
Na severe miestami prehánky.
Autor TASR
Bratislava 17. septembra (TASR) - Prevažne polooblačno, na severe miestami prehánky. Teploty 16 až 21 stupňov C.
Počasie v regiónoch
Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 12 až 9 a najvyššie denné 18 až 21 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 11 až 6 a najvyššie denné teploty 16 až 20 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 11 až 7 a najvyššie denné 16 až 20 stupňov C.
Počasie na horách
Vo výške 1000 m polooblačno až oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 7 a najvyššia denná 15 stupňov C.
Vo výške 1500 m polooblačno až oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 7 a najvyššia denná 11 stupňov C.
Vo výške 2000 m polooblačno až oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 4 a najvyššia denná 8 stupňov C.
Zdroj: meteo.sk
