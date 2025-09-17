Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda má byť oblačná, teplota vystúpi na 21 stupňov Celzia

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Na severe miestami prehánky.

Autor TASR
Bratislava 17. septembra (TASR) - Prevažne polooblačno, na severe miestami prehánky. Teploty 16 až 21 stupňov C.

Počasie v regiónoch


Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 12 až 9 a najvyššie denné 18 až 21 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 11 až 6 a najvyššie denné teploty 16 až 20 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 11 až 7 a najvyššie denné 16 až 20 stupňov C.


Počasie na horách


Vo výške 1000 m polooblačno až oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 7 a najvyššia denná 15 stupňov C.

Vo výške 1500 m polooblačno až oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 7 a najvyššia denná 11 stupňov C.

Vo výške 2000 m polooblačno až oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 4 a najvyššia denná 8 stupňov C.




Zdroj: meteo.sk
.

