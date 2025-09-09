< sekcia Import
Utorok má byť slnečný, ale dajte si pozor na prehánky
Teploty 23 až 28 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Slnečno, na severe a východe miestami prehánky alebo búrky. Teploty 23 až 28 stupňov C.
Počasie v regiónoch
Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 16 až 13 a najvyššie denné 25 až 28 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 15 až 10 a najvyššie denné 23 až 27 stupňov C.
Na východnom Slovensku slnečno a možnosť búrky. Najnižšie ranné teploty 15 až 11 a najvyššie denné 23 až 27 stupňov C.
Vo výške 1000 m prevažne oblačno a možnosť prehánok alebo búrok. Najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 21 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno a možnosť prehánok alebo búrok. Najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná 16 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno a možnosť prehánok alebo búrok. Najnižšia ranná teplota 9 a najvyššia denná 12 stupňov Celzia.
zdroj: meteo.sk
