< sekcia Import
Predpoveď počasia pre Slovensko na utorok 16. septembra
Prevažne zamračené, prechodný dážď. Teploty 17 až 22 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 15. septembra (TASR) - Prevažne zamračené, prechodný dážď. Teploty 17 až 22 stupňov C.
Na západnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 16 až 13 a najvyššie denné 19 až 22 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 15 až 10 a najvyššie denné 17 až 21 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 15 až 11 a najvyššie denné 17 až 21 stupňov C.
Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 16 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 8 a najvyššia denná 12 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 5 a najvyššia denná 9 stupňov Celzia.
Na západnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 16 až 13 a najvyššie denné 19 až 22 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 15 až 10 a najvyššie denné 17 až 21 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 15 až 11 a najvyššie denné 17 až 21 stupňov C.
Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 16 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 8 a najvyššia denná 12 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 5 a najvyššia denná 9 stupňov Celzia.