Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 15. september 2025Meniny má Jolana
< sekcia Import

Predpoveď počasia pre Slovensko na utorok 16. septembra

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Prevažne zamračené, prechodný dážď. Teploty 17 až 22 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 15. septembra (TASR) - Prevažne zamračené, prechodný dážď. Teploty 17 až 22 stupňov C.

Na západnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 16 až 13 a najvyššie denné 19 až 22 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 15 až 10 a najvyššie denné 17 až 21 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 15 až 11 a najvyššie denné 17 až 21 stupňov C.





Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 16 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 8 a najvyššia denná 12 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 5 a najvyššia denná 9 stupňov Celzia.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: September je teplý, no trópy sa nekonajú

BIŠČOVÁ: Tritisíc krokov denne nestačí, hrozia civilizačné ochorenia

Vedci odhalili nový spôsob cieleného poškodzovania rakovinových buniek