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PREDSTAVUJEME Štúdio TASR: Ivan: Rozhovor s Pribinom by som neodmietol
Som regionálny redaktor TASR v Nitrianskom kraji a mojou ambíciou je pripravovať rozhovory so zaujímavými ľuďmi z tohto regiónu, hovorí hovorí moderátor relácie Štúdio TASR Pavol Ivan.
Autor TASR
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Teraz.sk predstavuje reláciu Štúdio TASR a jej moderátora Pavla Ivana.
-Na ktoré témy by ste chceli vo svojej relácii klásť najväčší dôraz?
Som regionálny redaktor TASR v Nitrianskom kraji a mojou ambíciou je pripravovať rozhovory so zaujímavými ľuďmi z tohto regiónu. Okrem regionálnej politiky sa určite chcem venovať napríklad vedcom, ktorí aj v neľahkých podmienkach dokážu dosahovať európske i svetové výsledky. Divákom chcem prezentovať aj zaujímavé projekty v kultúre – veď len v samotnej Nitre sú tri divadlá, koná sa tu medzinárodný festival Divadelná Nitra, sú tu múzeá, galérie plné nevšedných ľudí, ktorých by som divákom rád predstavil v Štúdiu TASR.
-Zažili ste počas relácie moment, keď niečo nevyšlo podľa plánu a vznikla z toho úsmevná situácia?
S prípravou relácií v podstate iba začínam a zatiaľ som, našťastie, nezažil žiadne faux pas. Snažím sa prísť na natáčanie dôkladne pripravený, aby som sa trápnym momentom vyhol. Dôležité je vytvoriť v štúdiu pred samotným natáčaním čo najpríjemnejšiu atmosféru. Keď prvotná nervozita opadne, je menšia pravdepodobnosť, že dôjde k „trapasom“ alebo rôznym breptom.
-Čo vám pri tvorbe relácií robí najviac vrások na čele?
Najviac vrások na čele si asi robím sám. Záleží mi na tom, aby relácia bola zaujímavá predovšetkým pre diváka. Preto sa snažím na každý rozhovor čo najlepšie pripraviť a formulovať otázky tak, aby neboli povrchné a zároveň boli pútavé aj pre človeka, ktorý sa danou témou v bežnom živote veľmi nezaoberá. Niekedy je to dosť náročné, ale baví ma to.
-Ste veľký trémista? Cítite pred natáčaní povestné motýliky v bruchu?
Veľký trémista nie som, ale istú nervozitu pred natáčaním určite pociťujem. Je to taká zmes sústredenia a obáv, či všetko vyjde tak, ako má, či budem vedieť správne reagovať na respondenta a či on bude dostatočne komunikatívny.
-Čo podľa vás odlišuje výborného moderátora od priemerného? A na čom by ste chceli vo svojom moderátorskom prejave ešte zapracovať?
Myslím, že dobrý moderátor by mal byť predovšetkým dobre pripravený na rozhovor so svojím hosťom. Určite je dôležité aj moderátorovo vystupovanie, ktoré by malo byť pre divákov príjemné a dôveryhodné a takisto schopnosť reagovať na svojho hosťa nestrojene a pohotovo. Na všetkom tomto sa stále snažím zapracovať.
Pozrite si rozhovor s P. Ivana s archeológom M. Ruttkayom v TASR TV:
-Keby ste mali opísať najhorší možný deň moderátora pred kamerou, ako by vyzeral?
Zatiaľ sa mi to nestalo, ale veľkou nepríjemnosťou by bolo, keby neprišiel dohodnutý hosť. Na príprave a realizácii rozhovoru sa podieľa viacero ľudí, je potrebné zabezpečiť štúdio, na hotový rozhovor sa čaká v redakcii... Spôsobilo by to nemalé komplikácie. Preto sa mi vždy uľaví, keď pred začiatkom natáčania vidím prichádzať „svojho“ respondenta.
-Prináša podľa vás pôsobenie vo veľkom médiu nejaké výhody alebo prípadne obmedzenia?
Zázemie veľkej redakcie spolu s pomocou a spoluprácou kolegov je určite veľkou výhodou. Pôsobenie v etablovanom médiu ponúka odbornú podporu a možnosť rozvíjať seba aj pripravované relácie.
-S ktorou slávnou osobnosťou, či už žijúcou alebo historickou, by ste si najradšej sadli k rozhovoru? Čím vás táto osoba zaujíma?
Tých osobností by bolo asi dosť veľa. Ako človek, ktorý sleduje celoslovenskú aj regionálnu politiku, by som sa rád pozhováral napríklad s niektorým z tých „veľkých“ mužov, ktorí stáli pri vzniku našej štátnosti - M. R. Štefánik, T. G. Masaryk, Milan Hodža. A keďže som vyštudovaný archeológ a som z Nitry, určite by som neodmietol rozhovor s Pribinom, napríklad o tom, ako to bolo s tým jeho vyhnaním z Nitry.
-Ste človek s bohatou novinárskou praxou. Máte nejaký zážitok z práce, na ktorý rád spomínate?
Za viac ako 25 rokov novinárskej praxe je tých zážitkov nesmierne veľa. Boli medzi nimi aj rôzne dramatické okamihy, ktoré sa ale našťastie napokon skončili dobre. Na tie spomínam najradšej. Boli to príbehy ľudí, ktorým sa napriek nepriaznivým okolnostiam podarilo dosiahnuť vynikajúce výsledky vo vede, v kultúre..., ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii a stretli sa s veľkou spolupatričnosťou a pomocou svojho okolia, alebo ľudí, ktorí mali v hrozivej situácii nesmierne šťastie – ako muž, ktorý v Nitre autom vošiel do cesty vlaku a zo zdemolovaného auta vystúpil takmer bez škrabanca.
-Otázka na záver: Keď sa pozriete na svoje relácie, čo považujete za hlavné lákadlo pre divákov?
Budem veľmi rád, ak sa mi podarí dostať pred kamery a k divákom zaujímavé a nie príliš „opozerané“ témy a hostí, ktorí, aj s pričinením moderátora, dokážu o týchto témach rozprávať zaujímavo a pútavo.
-Na ktoré témy by ste chceli vo svojej relácii klásť najväčší dôraz?
Som regionálny redaktor TASR v Nitrianskom kraji a mojou ambíciou je pripravovať rozhovory so zaujímavými ľuďmi z tohto regiónu. Okrem regionálnej politiky sa určite chcem venovať napríklad vedcom, ktorí aj v neľahkých podmienkach dokážu dosahovať európske i svetové výsledky. Divákom chcem prezentovať aj zaujímavé projekty v kultúre – veď len v samotnej Nitre sú tri divadlá, koná sa tu medzinárodný festival Divadelná Nitra, sú tu múzeá, galérie plné nevšedných ľudí, ktorých by som divákom rád predstavil v Štúdiu TASR.
-Zažili ste počas relácie moment, keď niečo nevyšlo podľa plánu a vznikla z toho úsmevná situácia?
S prípravou relácií v podstate iba začínam a zatiaľ som, našťastie, nezažil žiadne faux pas. Snažím sa prísť na natáčanie dôkladne pripravený, aby som sa trápnym momentom vyhol. Dôležité je vytvoriť v štúdiu pred samotným natáčaním čo najpríjemnejšiu atmosféru. Keď prvotná nervozita opadne, je menšia pravdepodobnosť, že dôjde k „trapasom“ alebo rôznym breptom.
-Čo vám pri tvorbe relácií robí najviac vrások na čele?
Najviac vrások na čele si asi robím sám. Záleží mi na tom, aby relácia bola zaujímavá predovšetkým pre diváka. Preto sa snažím na každý rozhovor čo najlepšie pripraviť a formulovať otázky tak, aby neboli povrchné a zároveň boli pútavé aj pre človeka, ktorý sa danou témou v bežnom živote veľmi nezaoberá. Niekedy je to dosť náročné, ale baví ma to.
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-Ste veľký trémista? Cítite pred natáčaní povestné motýliky v bruchu?
Veľký trémista nie som, ale istú nervozitu pred natáčaním určite pociťujem. Je to taká zmes sústredenia a obáv, či všetko vyjde tak, ako má, či budem vedieť správne reagovať na respondenta a či on bude dostatočne komunikatívny.
-Čo podľa vás odlišuje výborného moderátora od priemerného? A na čom by ste chceli vo svojom moderátorskom prejave ešte zapracovať?
Myslím, že dobrý moderátor by mal byť predovšetkým dobre pripravený na rozhovor so svojím hosťom. Určite je dôležité aj moderátorovo vystupovanie, ktoré by malo byť pre divákov príjemné a dôveryhodné a takisto schopnosť reagovať na svojho hosťa nestrojene a pohotovo. Na všetkom tomto sa stále snažím zapracovať.
Pozrite si rozhovor s P. Ivana s archeológom M. Ruttkayom v TASR TV:
-Keby ste mali opísať najhorší možný deň moderátora pred kamerou, ako by vyzeral?
Zatiaľ sa mi to nestalo, ale veľkou nepríjemnosťou by bolo, keby neprišiel dohodnutý hosť. Na príprave a realizácii rozhovoru sa podieľa viacero ľudí, je potrebné zabezpečiť štúdio, na hotový rozhovor sa čaká v redakcii... Spôsobilo by to nemalé komplikácie. Preto sa mi vždy uľaví, keď pred začiatkom natáčania vidím prichádzať „svojho“ respondenta.
-Prináša podľa vás pôsobenie vo veľkom médiu nejaké výhody alebo prípadne obmedzenia?
Zázemie veľkej redakcie spolu s pomocou a spoluprácou kolegov je určite veľkou výhodou. Pôsobenie v etablovanom médiu ponúka odbornú podporu a možnosť rozvíjať seba aj pripravované relácie.
-S ktorou slávnou osobnosťou, či už žijúcou alebo historickou, by ste si najradšej sadli k rozhovoru? Čím vás táto osoba zaujíma?
Tých osobností by bolo asi dosť veľa. Ako človek, ktorý sleduje celoslovenskú aj regionálnu politiku, by som sa rád pozhováral napríklad s niektorým z tých „veľkých“ mužov, ktorí stáli pri vzniku našej štátnosti - M. R. Štefánik, T. G. Masaryk, Milan Hodža. A keďže som vyštudovaný archeológ a som z Nitry, určite by som neodmietol rozhovor s Pribinom, napríklad o tom, ako to bolo s tým jeho vyhnaním z Nitry.
-Ste človek s bohatou novinárskou praxou. Máte nejaký zážitok z práce, na ktorý rád spomínate?
Za viac ako 25 rokov novinárskej praxe je tých zážitkov nesmierne veľa. Boli medzi nimi aj rôzne dramatické okamihy, ktoré sa ale našťastie napokon skončili dobre. Na tie spomínam najradšej. Boli to príbehy ľudí, ktorým sa napriek nepriaznivým okolnostiam podarilo dosiahnuť vynikajúce výsledky vo vede, v kultúre..., ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii a stretli sa s veľkou spolupatričnosťou a pomocou svojho okolia, alebo ľudí, ktorí mali v hrozivej situácii nesmierne šťastie – ako muž, ktorý v Nitre autom vošiel do cesty vlaku a zo zdemolovaného auta vystúpil takmer bez škrabanca.
-Otázka na záver: Keď sa pozriete na svoje relácie, čo považujete za hlavné lákadlo pre divákov?
Budem veľmi rád, ak sa mi podarí dostať pred kamery a k divákom zaujímavé a nie príliš „opozerané“ témy a hostí, ktorí, aj s pričinením moderátora, dokážu o týchto témach rozprávať zaujímavo a pútavo.