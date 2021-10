Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 4. októbra (TASR) – Novinky z oblasti politického trileru, etnológie, sci-fi či kníh pre mladých čitateľov z pera domácich a zahraničných autorov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Bývalý prezident SR Andrej Kiska vydáva politický triler s názvom Prezident – Dvadsať dní na prežitie. Kiska bol štvrtým prezidentom SR. Dnes sa opäť angažuje v charitatívnej organizácii Dobrý anjel, ktorá pomáha onkologickým pacientom a rozhodol sa napísať knihu. Od bývalého prezidenta by sa očakávali skôr memoáre, no on si vybral u nás nevšedný žáner, politický triler, v ktorom sa chcel podeliť s ľuďmi o svoje názory, povedať, čo si myslí o funkcii prezidenta, o tom, ako zvádzal svoj boj s premiérom či o konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou.



Spisovateľka a etnografka Zora Mintalová Zubercová vydala novú knihu o živote našich predkov. Publikácia Ako sme kedysi žili s podtitulom Obrazový sprievodca životom našich predkov približuje každodennú realitu v minulých storočiach prostredníctvom stoviek farebných fotografií, ktoré vznikli vo viacerých slovenských múzeách v prírode. Čitatelia sa v ôsmich kapitolách knihy prenesú do dedín a mestečiek od druhej polovice 19. storočia až do medzivojnového obdobia 20. storočia.



Milovníkom sci-fi je určená kniha Solaris poľského autora Stanislawa Lema. Keď psychológ Kris Kelvin dorazí na planétu Solaris, jeho úlohou je skúmať záhadný oceán na jej povrchu. Niečo však nie je v poriadku. Na palube výskumnej stanice ho začnú prenasledovať bolestivé spomienky na bývalú lásku, ktoré sa zdajú viac ako len obyčajné preludy. Niečomu podobnému čelia aj ostatní výskumníci, ktorým sa vynárajú dávno potlačené a náhle hmatateľné zážitky. Vedci sa domnievajú, že oceán je v skutočnosti obrovským mozgom, ktorý vytvára tieto spomienky z neznámeho dôvodu.



Ticho nikdy nemlčí je jesenná dávka životnej inšpirácie z pera Silvie Bystričanovej. Mladý študent medicíny Dionýz sa snaží zistiť, čo predchádzalo rozhodnutiu doktora Behma kúpiť si pohrebníctvo. Jeho zvedavosť ho prinúti navštíviť svojich starých rodičov, čo ho postupne privedie k zisteniu, kým všetkým je jeho dedo. Okrem starých rodičov má aj dve sestry, mlčanlivého otca a milujúcu mamu. Všetkých spájajú pevné rodinné väzby a láska, o ktorej sa nehovorí, ale denne sa trpezlivo žije. Ticho dokáže často povedať viac, ako plná náruč slov.