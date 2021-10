Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 18. októbra (TASR) – Novinky z oblasti umenia a kultúry, bylinkárstva, knihy rekordov aj príbehu pre mladých čitateľov z pera domácich a zahraničných autorov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Miriam Latečková prichádza s novinkou Herbár lisovaných liečivých bylín. Bylinky boli kedysi doménou botanikov a ľudových liečiteľov, dnes sa tešia obľube medzi dospelými aj deťmi, medzi ľuďmi, ktorí sa pomocou krehkej krásy a energie týchto rastlín vracajú späť k zdravšiemu spôsobu života. V Herbári čitateľ nájde 20 byliniek, ktoré môže použiť ako liek, ale aj v kuchyni. Nechýbajú tipy na voňavé bylinné čaje, sirupy či tinktúry. Okrem toho sa dozvie aj o histórii a vzniku herbárov. Naučí sa tiež, ako si správne založiť svoj herbár, v akom množstve, kedy a aké bylinky zbierať, ako si vybrať vhodné kvety do herbára a, naopak, ktoré radšej ponechať na lúke, ako presne sušiť a uchovávať jednotlivé rastliny.



Guinnessova kniha rekordov 2022 ponúka kombináciu pozoruhodných ľudí, talentovaných domácich miláčikov, neuveriteľných vozidiel, pôsobivých športových legiend a najnovšej špičkovej vedy. Zmena v podobe pandémie, ktorá zasiahla celý svet, poskytla príležitosť na prehodnotenie nášho štýlu života a podnietila šírenie ekologických myšlienok. Aj preto sa tvorcovia knihy rekordov rozhodli tematicky zamerať jej obsah na životné prostredie. Už úvodná kapitola sa venuje tomu, čo sa deje v našom ekosystéme a kniha postupne podnecuje čitateľov k väčším či menším krokom smerujúcim k ekologicky zodpovednému správaniu. Viaceré rekordy sa totiž týkajú práve toho, ako prekonať seba samého za cestou k zdravšej a čistejšej planéte.



"Každý dobrý maliar maľuje to, čím je," hovorí Jackson Pollock. Kniha Umelci, život a dielo je úchvatnou oslavou viac než 80 umelcov od ranej renesancie až po súčasnosť. Mapuje fascinujúce životné príbehy, lásky a tvorivé úsilie maliarov, ktorých diela obdivujeme už celé storočia. Majstrovské ťahy štetcom približujú reprodukcie umeleckých diel a historické súvislosti objasňujú prehľadné časové osi tvorby jednotlivých autorov.



Knižka Vzduchobrodci Vladimíry Galkovej je príbehom dvoch kamarátok a mladého chlapca, ktorý sa začína ako ideálny dovolenkový pobyt, no nemusí skončiť podľa ich predstáv. Cez bezstarostné "poflakovanie sa" po Prahe, pretkané stretnutiami s bizarnými postavičkami, po pár dňoch začínajú presvitať osamelosť a rany z minulosti, ktoré nedokáže prekryť ani rozmarná paráda hotelovej izby.