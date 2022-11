Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 21. novembra (TASR) - Novinky z oblasti cestovania v čase, drámy aj romantiky, klimatickej fikcie či príbeh pre mladých čitateľov z pera zahraničných a domácich autorov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Talianka Francesca Melandri je autorkou románu Eva spí. Mladá žena Eva sa vydá na cestu na juh Talianska za Vitom, svojím nevlastným otcom, ktorý je veľmi chorý a rád by ju naposledy videl. Cestuje vo vlaku aj v čase. V temných šesťdesiatych rokoch minulého storočia slúžil totiž Vito ako karabinier v Hornej Adiži. Keď do života malej Evy prvýkrát vstúpi Vito, prvýkrát zažije, aké to je mať otca - človeka, ktorý ju tak miluje, že ju v prípade potreby aj pokarhá.



Mary Ellen Taylorová je autorkou románu o hlbokej strate a krutých pravdách Sezóna zemolezu. Libby sa po smrti svojho nevlastného otca, neúspešnom manželstve a viacerých potratoch cíti skutočne sama a práca svadobnej fotografky odvádza jej pozornosť od hlbokej bolesti, ktorú cíti. Dostane ponuku, aby nafotila svadbu na historickom statku Woodmont, a od tohto okamihu sa jej život začne uberať úplne novým smerom. Libby počas fotografovania renovácie skleníka objaví do skla vyryté meno Sadie a začne sa o jej tajomný osud zaujímať. Starý skleník a celé panstvo ukrývajú množstvo temných tajomstiev.



Michael Christie je autorom klimatickej fikcie Greenwoodovci. Jake Greenwoodová, mladá dendrologička (botanička špecializujúca sa na dreviny), pracuje ako sprievodkyňa zväčša majetných návštevníkov v luxusnom lesnom letovisku. Je rok 2038 a následkom klimatickej zmeny, púštnych búrok, po vlne hubového ochorenia a pustošivého hmyzu, ktoré vyvrcholili pred desiatimi rokmi, bol postupne zničený jeden hektár svetového porastu za druhým. Na ostrov prichádzajú Pútnici, ako sú klimatickí turisti označovaní, a kochajú sa pohľadom na majestátne a stále ešte zdravé stromy.



Mladým čitateľom je určená kniha Marty Hlušíkovej s názvom Kam zmizol môj brat? V novinke opäť vystupuje šiestačka Laura, no tentoraz sa príbeh viac zameriava na jej brata Tomáša, ktorý záhadne zmizne. Chlapec, ktorý nastúpi do druhého ročníka, je akčný, vynaliezavý a jeho citlivé srdiečko neznesie pocit, že niekde žijú osamelí starkí.