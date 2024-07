OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 1. júla (TASR) - Novinky z oblasti krimi, klasickej detektívky, románu pre ženy či príbehu dreveného panáčika rozšírili ponuku na pultoch slovenských knižných obchodov.



Andrea Mara je autorkou krimi Nikto nič nevidel. Stojíte na nástupišti metra plnom cestujúcich. Vaše dve malé dcérky naskočia do vlaku ako prvé. Chcete ísť za nimi, ale vtom sa dvere zatvoria a vlak odíde, pričom vy zostanete bezmocne stáť na nástupišti. Cestou na nasledujúcu zastávku sa presviedčate, že všetko dobre dopadne. Keď však dorazíte na nástupište, nečakajú vás dve deti, ale iba jedno. A nikto nič nevidel. Je možné, že sa druhá dcéra stratila alebo ju uniesol neznámy človek, náhodný okoloidúci. Nikto nehovorí pravdu a čím dlhšie pátranie potrvá, tým ťažšie bude dcéru nájsť.



Vražedné koleso je názov klasickej detektívky Toma Meada. Londýn 1938. V celom meste vyvolá rozruch prípad podivuhodnej vraždy, keď ktosi zastrelil muža na vrchole ruského kolesa. Senzácie sa chytí bulvárna tlač a ponúkne odmenu tomu, kto tento prípad vyrieši ako prvý. Objasniť záhadnú vraždu v lunaparku sa usiluje aj mladý právnik a amatérsky kúzelník Edmund Ibbs. Jedinou nádejou mladého muža sa však stáva kúzelník na dôchodku Joseph Spector.



Svetoznáma Danielle Steelová je autorkou románu pre ženy Nádherná. Véronique Vincentová je 22-ročná hviezda modelingu, netúži však po fascinujúcom živote, ktorý sa jej ponúka. Je milovaná dcéra slobodnej matky a radšej trávi čas doma alebo so svojím priateľom než na honosných večierkoch. Tragický výbuch na letisku Brusel-Zaventem jej navždy zmení život. Strávi dlhé mesiace v nemocnici, pri výbuchu zahynuli dvaja ľudia, ktorých milovala. Bola vážne ranená a jej krásna tvár sa navždy zmenila. Keď sa po prepustení z nemocnice utiahne do ústrania, akoby zmizla z mapy sveta módy. Keď nadviaže nové priateľstvá, pomoc iným ju naplní pokojom a pochopí, čo v skutočnosti znamená byť krásna.



Slávny príbeh o malom drevenom panáčikovi Pinocchiove dobrodružstvá talianskeho autora Carla Collodiho vychádza v novom vydaní. Drevená bábka spôsobí svojmu tvorcovi rezbárovi Geppettovi starosti takmer hneď, ako ožije. Jeho detská naivita, dôverčivosť a odmietanie dobrých rád priateľov ho dostanú do veľkých problémov. Napriek tomu sa toto nezbedné a hravé stvorenie chce viac ako čokoľvek iné stať skutočným chlapcom.