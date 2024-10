Prejedzte sa ku krásnej a zdravej pleti

Bratislava 24. októbra (OTS) - Naša pokožka funguje ako zrkadlo zdravia – keď sa v tele niečo zmení, často to vidíme na koži. Môže ísť o nedostatok vitamínov či minerálov v strave, hormonálne zmeny, ale aj ochorenie a s ním spojené užívanie liekov. Ak je koža bledá, suchá, červená a olupuje sa, môže to byť práve signál, že niečo nie je v poriadku.v Kežmarku preto upozorňuje, že je dôležité, aby ste sa nestarali len o výber vhodnej kozmetiky, ale aj o správnu stravu, ktorá obsahuje dôležité živiny.Najlepšou možnosťou podpory pokožky zvnútra je dostatočný prísun vitamínov a minerálov, ktoré sú najviac prospešné, ak ich prijímate zo svojho jedálnička. Pokožke prospievajú vitamíny a minerály, ktoré ju ochraňujú, spomaľujú starnutie, hydratujú ju a podporujú tvorbu kolagénu. Dôležité sú vitamíny C, E, A a B, ktoré sú v ovocí, zelenine aj cereálnych obilninách.prezrádza pozitívne účinky špenátu odborníčka z Dr. Max.Foto: Unsplash.com/Heder NevesČervená zelenina obsahuje betakarotén, ktorý sa v ľudskom tele premieňa na vitamín A. Ten nás chráni pred škodlivými UV lúčmi a pred spálením pokožky od slnka. Taktiež podporuje produkciu kolagénu v tele. Kolagén zabraňuje vzniku vrások, a tým spomaľuje proces starnutia pokožky. Vedeli ste, že už pri dvoch kúskoch mrkvy denne alebo vypitím jedného poháru mrkvovej šťavy vyživujete vašu pokožku?Foto: Unsplash.com/Diana PolekhinaDôležité je teda prijímať vitamín C, ktorý pomáha pri regenerácii buniek a zvyšuje už spomínanú tvorbu kolagénu. Kolagén sa nazýva bielkovinou mladosti a telo si ho vie vytvárať samo.vysvetľuje Daniela Tomčíková. Máte oblasť pod očami vpadnutejšiu a tmavšiu? Dôvodom môže byť úbytok kolagénu v tele. Výsledky štúdií hovoria, že účinky kolagénu sú pozorovateľné na pokožke už od 4 do 8 týždňov od začiatku jeho užívania. Kolagén užívajte pravidelne 2 až 3 mesiace, minimálne dvakrát ročne. Na výber sú viaceré formy užívania – nápoj, tableta alebo prášok.Foto: Unsplash.com/Cecilia ParAk si doprajete denne aspoň polovicu šálky malého sladkého bobuľovitého ovocia, akým sú maliny, černice, čučoriedky či brusnice, omladzujete sa. Toto ovocie obsahuje totiž veľké množstvo antioxidantov. Silným antioxidantom je aj avokádo. Ku zdravému a krásnemu vzhľadu vám dopomôžu aj raňajky vo forme cereálnych obilnín vrátane celozrnnej pšenice. Výživu pokožke dodá selén prítomný v obilninách. Vitamín E a zinok dodajú našej pleti zdravie a žiarivý lesk. Doprajte si vysoký obsah vlákniny, vďaka ktorému sa zbaví vaše telo od škodlivých toxínov.Foto: Unsplash.com/RirriDnešná doba nám ponúka nespočetné množstvo zdravých a chutných potravín. Jedným z najlepších spôsobov, ako ich využiť, je pripraviť si vlastné smoothie. Tento osviežujúci nápoj je plný vitamínov, minerálov a vlákniny, ktoré naše telo potrebuje. Smoothie je skvelou voľbou na desiatu alebo olovrant. „dodáva farmaceutka.