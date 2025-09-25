< sekcia Import
Prekvapivé fakty o imunite
Prečo muži „trpia“ pri chrípke alebo covide viac ako ženy?
Autor OTS,aktualizované
Bratislava 25. septembra (OTS) - Jeseň je testom našej imunity – nastupuje chladnejšie počasie, menej slnka a vyšší výskyt ochorení. Práve toto obdobie je ideálnym časom, keď sa oplatí začať počúvať svoje telo a podporiť ho pomocou biohackingu. Ten nám pomáha zlepovať obranyschopnosť napríklad dopĺňaním vitamínu D, ktorého nedostatok môže stáť za únavou, zhoršenou náladou či častejšími chorobami. Vedec a športový fyziológ Milan Sedliak tvrdí, že príliš veľa pohybu môže nabúrať imunitu. Farmaceut Erik Novanský z bratislavskej lekárne Dr. Max prezradil, ktoré produkty by nemali chýbať v jesennej lekárničke. Aj týmto zaujímavostiam sa venuje nový videoseriál lekární Dr. Max, ktorý prináša praktické tipy, vedecké poznatky a osobné skúsenosti rôznych odborníkov.
Hoci znie pojem biohacking zložito, v skutočnosti má úplne jednoduchý princíp – zahŕňa vedomé a drobné úpravy životného štýlu, ktoré majú veľký dopad na zdravie. Môže ísť o lepší spánok, pravidelný pohyb, kvalitnejšiu stravu či cielenejšie dopĺňanie vitamínov a minerálov. Biohackerom sa môže stať každý, kto sa rozhodne aktívne pracovať na svojej kondícii bez ohľadu na vek.
Dopĺňajte vitamín D či zinok
Ako vysvetľuje odborník Milan Sedliak, jedným z najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich imunitu je práve náš životný štýl. Významnú úlohu pritom zohráva aj vyvážená strava a vhodne zvolené výživové doplnky, ktoré môžu podporiť obranyschopnosť organizmu na jeseň a v zimných mesiacoch. „Keď mám viac stresu alebo trénujem, užívam vitamín C, ale nie vysoké dávky – do 500 mg. Od začiatku októbra do konca apríla dopĺňam vitamín D, pretože už nemáme dostatok slnečného svetla. Aj keď sa konzumujú napríklad ryby, tak nie vždy je v nich v dostatočnom množstve vitamín D,“ tvrdí Milan Sedliak s tým, že užíva aj zinok.
Farmaceut Erik Novanský potvrdzuje, že práve na jeseň majú ľudia v lekárňach záujem najmä o vitamín C, zinok či vitamín D. „Dôležité je správne dávkovanie a vhodné kombinovanie – nie nadmerné užívanie. Aj pri doplnkoch platí, že viac neznamená lepšie,“ upozorňuje. Nedostatok vitamínu D v tele môže okrem oslabenej imunity spôsobovať aj depresiu, cukrovku či kardiovaskulárne ochorenia, preto je vhodné nechať si hladinu tohto vitamínu pravidelne kontrolovať.
Ženská vs. mužská imunita
Milan Sedliak tvrdí, že muži mávajú ťažší priebeh chrípok alebo covidu. „Ženy podľa štúdií reagujú na infekcie a očkovanie vo všeobecnosti silnejšie, čo súvisí s napríklad účinkom estrogénov, zatiaľ čo testosterón u mužov má skôr tlmiaci vplyv na imunitu. Práve preto sú ženy náchylnejšie na autoimunitné ochorenia, kým muži častejšie zápasia s ťažším priebehom infekcií,“ vysvetľuje Erik Novanský z Dr. Max. Milan Sedliak zároveň upozorňuje, že hladina estrogénu klesá v období pred menštruáciou, čo môže byť jedným z dôvodov, prečo sú ženy v tejto fáze cyklu náchylnejšie na rôzne ochorenia.
Príliš veľa pohybu môže nabúrať imunitu
Čím viac športujeme, tým sme zdravší a máme silnejšiu imunitu. Návšteva fitnes centra dvakrát alebo trikrát za týždeň však podľa Milana Sedliaka nestačí: „Pohyb by mal byť komplexnejší počas celého dňa a mali by sme mať aj nejakú nešportovú aktivitu, napríklad chodiť po schodoch a nepoužívať výťah alebo keď idete do obchodu, zaparkovať čo najďalej a ísť peši.“
Ak sa však budete hýbať priveľa, môže vám to nabúrať imunitný systém. Odborník uvádza príklad zo svojej praxe: „V jednej z našich štúdií sme sledovali aj maratónskych mužov a zistili sme zaujímavý paradox – tí najlepší, mladí športovci mali najhoršiu kvalitu spánku. Dôvodom je vysoká tréningová záťaž v kombinácii s nedostatočným príjmom kalórií. Ich telo jednoducho nedostáva toľko energie, koľko by potrebovalo, čo sa následne prejavuje nielen na spánku, ale aj na oslabenej imunite.“
Zaujíma vás viac k téme posilnenia imunity? Nový videoseriál lekární Dr. Max prináša praktické rady, odborné odporúčania a vysvetlenia, ako podporiť svoju obranyschopnosť v každodennom živote. Prvý diel s moderátorkou Miriam Kalisovou a Milanom Sedliakom si môžete pozrieť tu.
Druhý diel s Erikom Novanským nájdete tu.
Hoci znie pojem biohacking zložito, v skutočnosti má úplne jednoduchý princíp – zahŕňa vedomé a drobné úpravy životného štýlu, ktoré majú veľký dopad na zdravie. Môže ísť o lepší spánok, pravidelný pohyb, kvalitnejšiu stravu či cielenejšie dopĺňanie vitamínov a minerálov. Biohackerom sa môže stať každý, kto sa rozhodne aktívne pracovať na svojej kondícii bez ohľadu na vek.
Dopĺňajte vitamín D či zinok
Ako vysvetľuje odborník Milan Sedliak, jedným z najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich imunitu je práve náš životný štýl. Významnú úlohu pritom zohráva aj vyvážená strava a vhodne zvolené výživové doplnky, ktoré môžu podporiť obranyschopnosť organizmu na jeseň a v zimných mesiacoch. „Keď mám viac stresu alebo trénujem, užívam vitamín C, ale nie vysoké dávky – do 500 mg. Od začiatku októbra do konca apríla dopĺňam vitamín D, pretože už nemáme dostatok slnečného svetla. Aj keď sa konzumujú napríklad ryby, tak nie vždy je v nich v dostatočnom množstve vitamín D,“ tvrdí Milan Sedliak s tým, že užíva aj zinok.
Farmaceut Erik Novanský potvrdzuje, že práve na jeseň majú ľudia v lekárňach záujem najmä o vitamín C, zinok či vitamín D. „Dôležité je správne dávkovanie a vhodné kombinovanie – nie nadmerné užívanie. Aj pri doplnkoch platí, že viac neznamená lepšie,“ upozorňuje. Nedostatok vitamínu D v tele môže okrem oslabenej imunity spôsobovať aj depresiu, cukrovku či kardiovaskulárne ochorenia, preto je vhodné nechať si hladinu tohto vitamínu pravidelne kontrolovať.
Ženská vs. mužská imunita
Milan Sedliak tvrdí, že muži mávajú ťažší priebeh chrípok alebo covidu. „Ženy podľa štúdií reagujú na infekcie a očkovanie vo všeobecnosti silnejšie, čo súvisí s napríklad účinkom estrogénov, zatiaľ čo testosterón u mužov má skôr tlmiaci vplyv na imunitu. Práve preto sú ženy náchylnejšie na autoimunitné ochorenia, kým muži častejšie zápasia s ťažším priebehom infekcií,“ vysvetľuje Erik Novanský z Dr. Max. Milan Sedliak zároveň upozorňuje, že hladina estrogénu klesá v období pred menštruáciou, čo môže byť jedným z dôvodov, prečo sú ženy v tejto fáze cyklu náchylnejšie na rôzne ochorenia.
Príliš veľa pohybu môže nabúrať imunitu
Čím viac športujeme, tým sme zdravší a máme silnejšiu imunitu. Návšteva fitnes centra dvakrát alebo trikrát za týždeň však podľa Milana Sedliaka nestačí: „Pohyb by mal byť komplexnejší počas celého dňa a mali by sme mať aj nejakú nešportovú aktivitu, napríklad chodiť po schodoch a nepoužívať výťah alebo keď idete do obchodu, zaparkovať čo najďalej a ísť peši.“
Ak sa však budete hýbať priveľa, môže vám to nabúrať imunitný systém. Odborník uvádza príklad zo svojej praxe: „V jednej z našich štúdií sme sledovali aj maratónskych mužov a zistili sme zaujímavý paradox – tí najlepší, mladí športovci mali najhoršiu kvalitu spánku. Dôvodom je vysoká tréningová záťaž v kombinácii s nedostatočným príjmom kalórií. Ich telo jednoducho nedostáva toľko energie, koľko by potrebovalo, čo sa následne prejavuje nielen na spánku, ale aj na oslabenej imunite.“
Zaujíma vás viac k téme posilnenia imunity? Nový videoseriál lekární Dr. Max prináša praktické rady, odborné odporúčania a vysvetlenia, ako podporiť svoju obranyschopnosť v každodennom živote. Prvý diel s moderátorkou Miriam Kalisovou a Milanom Sedliakom si môžete pozrieť tu.
Druhý diel s Erikom Novanským nájdete tu.