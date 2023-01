Prelom rokov priniesol mimoriadne až extrémne teplé počasie

Bratislava 9. januára (TASR) - Na rozhraní rokov 2022 a 2023 bolo na Slovensku mimoriadne až extrémne teplé počasie. Meteorológovia zaznamenali viacero teplotných rekordov, pričom nové rekordné hodnoty sa veľmi výrazne odchýlili od pôvodných rekordov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.



"Okrem toho sa oteplenie prejavilo aj neobyčajne dlhými sériami dní, keď boli na Slovensku zaznamenávané hodnoty maximálnej dennej teploty vzduchu plus desať stupňov Celzia a viac," priblížili. Prvá séria takýchto dní bola na Slovensku od 24. decembra 2022 do 27. decembra 2022, ďalšia séria trvala od 31. decembra 2022, minimálne do 9. januára 2023.



Najvyššie hodnoty teploty vzduchu v spomínaných dňoch boli podľa SHMÚ zaznamenávané predovšetkým na meteorologických staniciach západného Slovenska (Bratislava-letisko, Hurbanovo a Kuchyňa-letisko). Na Nový rok aj na severnej Orave a v tatranskej oblasti (Rabča 16,5 stupňa Celzia, Podbanské 15,7 stupňa Celzia a Tatranská Polianka 15,6 stupňa Celzia).



"Neštandardne teplo je aj v noci a ráno, takže na niektorých miestach mrzne skôr výnimočne a, naopak, pokles teploty vzduchu cez noc je niekedy taký, že teplota vzduchu zostane celú noc a ráno vysoko nad bodom mrazu," dodali. Toto sa stalo napríklad na letisku v Kuchyni, kde v noci zo stredy (4. 1.) na štvrtok (5. 1.) neklesla teplota vzduchu pod osem stupňov Celzia. "Dlhšie trvajúce výrazné oteplenie môže nepriaznivo vplývať na rastliny a živočíchy, pretože podporuje skorý nástup vývojových fáz rastlín a narušuje štandardné vzorce správania sa živočíchov, čo ich môže oslabovať a neskôr vystavovať rizikovému vplyvu chorôb. Veľmi pravdepodobné je pri takomto vývoji aj väčšie poškodenie mrazmi na konci zimy a v priebehu jari," upozornili.



Čo sa týka stavu pôdnej vlahy, aktuálne je jej znížená úroveň až začínajúce sucho len lokálne na Považí a v západnej časti Podunajskej nížiny. "V hlbšej vrstve pretrváva výrazné sucho ojedinele na juhu Podunajskej nížiny. Relatívne nasýtenie je na Podunajskej nížine a Záhorí najnižšie v intervale 40 - 50 percent, v okolí Bratislavy lokálne 30 - 40 percent. V hlbšej časti pôdy sú hodnoty nasýtenia najnižšie v intervale desiatich - 20 percent," spresnili.



Monitoring meteorologického sucha indikuje, že na Slovensku aktuálne prevažujú normálne podmienky. Mierne sucho je na dvoch staniciach (Kuchyňa a Bratislava–Koliba). Mierne až veľmi vlhko je na šiestich staniciach na Zemplíne. Podľa indexu SPEI je v Orechovej (okres Sobrance) až extrémne vlhko.