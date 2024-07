Premávka pri Starom letisku v bratislavských Vajnoroch je zhustená

Bratislava 21. júla (TASR) - Premávka na prístupových cestách v okolí Starého letiska v bratislavských Vajnoroch, kde sa v nedeľu uskutoční koncert skupiny AC/DC, je zhustená. Upozornila na to bratislavská polícia. Vodičom odporučila využiť príjazd Rače a od diaľnice D4.



"Dopravní policajti aj naďalej premávku usmerňujú a dohliadajú na jej bezpečnosť. (...) Vodičom odporúčame zvýšiť opatrnosť, trpezlivosť a zároveň ich vyzývame, aby sa riadili pokynmi policajných hliadok," uviedla na sociálnej sieti s tým, že prípady narušenia verejného poriadku doposiaľ nezaznamenala.



Na Starom letisku v bratislavských Vajnoroch v nedeľu večer vystúpi austrálska legendárna skupina AC/DC. V súvislosti s koncertom platia viaceré dopravné obmedzenia. Kompletne uzavretý je pre automobilovú dopravu Vajnorský nadjazd, a to do pondelka (22. 7.) 3.00 h.