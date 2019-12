Premiér Johnson odmietol tvrdenia o zavedení hraničných kontrol

Londýn 8. decembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v nedeľu povedal, že informácie z dokumentu uniknutého z ministerstva financií o údajnom zavedení kontrol na hraniciach medzi Britániou a Severným Írskom, sú nesprávne. Informovala o tom stanica Sky News.



Dokument získal líder opozičných labouristov Jeremy Corbyn, podľa ktorého dokazuje, že po brexite budú zavedené kontroly tovaru pohybujúceho sa medzi Veľkou Britániou a Severným Írskom.



"Táto dohoda umožní celému Spojenému kráľovstvu vrátane Severného Írska vystúpiť z EÚ," povedal Johnson.



Premiér však dodal, že kontroly sa môžu vzťahovať na tovar smerujúci z Veľkej Británie do Írskej republiky, ktorý prechádza cez územie Severného Írska. Kontroly na hraniciach medzi Severným Írskom a ďalšími časťami Veľkej Británie však nebudú.



Takzvaná írska poistka, ktorá mala zabrániť vzniku "tvrdej" hranice medzi Severným Írskom a Írskou republikou, bola hlavnou prekážkou brániacou schváleniu dohody o brexite, ktorú s EÚ vyrokovala bývalá premiérka Theresa Mayová, pripomína Sky News. Britský parlament túto dohodu trikrát odmietol.



Novú revidovanú dohodu o brexite sa podarilo vyjednávacím tímom Británie a EÚ dosiahnuť v októbri, krátko pred summitom lídrov členských štátov Únie. Súčasťou novej dohody už írska poistka nie je.



Vzniku tvrdej hranice sa podľa Johnsona dá vyhnúť pomocou zavedenia kontrol na určité typy tovarov smerujúce do Írskej republiky, uviedol na svojej webovej stránke denník The Guardian.



V Británii sa 12. decembra uskutočnia predčasné parlamentné voľby, ktoré Johnson presadil v nádeji, že získa väčšinu v parlamente a prelomí tak politickú patovú situáciu v otázke brexitu, ktorá dosiaľ v Británii panovala. Konzervatívna väčšina by podľa neho ratifikovala revidovanú dohodu o vystúpení dosiahnutú s EÚ a vyviedla krajinu z Únie v súčasne stanovenom termíne 31. januára 2020.