Prešov začína s rekonštrukciou Domu smútku pri Hlavnom cintoríne
Autor TASR
Prešov 19. augusta (TASR) - Mesto Prešov začína s rozsiahlou rekonštrukciou Domu smútku na Krátkej ulici pri Hlavnom cintoríne. Práce na jeho obnove sa začnú v druhej polovici augusta a ukončené by mali byť podľa zmluvy o dielo v januári budúceho roka. TASR o tom informovala tlačová referentka mestského úradu Lenka Šitárová.
„Meníme veci, ktoré sa roky odkladali. Prioritou mesta nie sú iba štadióny a obrovské infraštruktúrne projekty, ale aj takéto miesto tichého pokoja, dôstojnosti a poslednej rozlúčky so zosnulými. Dom smútku bol postavený pred zhruba 50 rokmi a takejto kvalitnej obnovy sa dočká vôbec prvýkrát. Z rozpočtu mesta sa nám to podarí uhradiť aj vďaka dlhodobým úsporám, ktoré sa nám darí vytvárať vďaka poctivo realizovaným verejným obstarávaniam,“ uviedol k rekonštrukcii primátor mesta Prešov František Oľha.
Rekonštrukčné práce budú zahŕňať zateplenie strechy, inštaláciu nového bleskozvodu, montáž odvetrania striech, položenie novej strešnej krytiny, montáž fotovoltiky a nový náter strechy. Nové budú rozvody vzduchotechniky, technológia ústredného vykurovania, interiérové svietidlá, vysprávky stien, fasádny náter, osadené budú aj presklené steny, brány, nové svetlíky a podhľady.
Po komplexnej rekonštrukcii bude Dom smútku podľa Šitárovej dôstojnejším miestom poslednej rozlúčky. Okrem estetickejšieho vzhľadu budovy sa zlepší aj mikroklíma v jej vnútri, odstránené budú poruchy, ako napríklad zatekanie, zníži sa sálanie tepla zo stien a strechy a predĺžená tak bude životnosť celej stavby. Dôležitým aspektom budú aj energetické úspory.
Dom smútku zrekonštruuje Mestský podnik služieb Prešov. Celkové náklady na rekonštrukciu sú v objeme 801.732,66 eura s DPH. Mestský podnik služieb dokázal podľa Šitárovej túto cenu ponúknuť ako najvýhodnejšiu aj vďaka tomu, že nie je prioritne orientovaný na tvorbu zisku, ale predovšetkým na udržateľnosť a tvorbu pozitívneho sociálneho vplyvu, napríklad aj prostredníctvom rozvoja inkluzívneho prostredia. Zhotoviteľ prevzal stavenisko v pondelok (18. 8.) a rekonštrukciu na základe zmluvy o dielo dokončí v časovom horizonte piatich mesiacov.
