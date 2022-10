Pretrvávajúca hmla by mala budúci týždeň ustúpiť, v nížinách sa vyčasí

Bratislava 30. októbra (TASR) - Teplotná inverzia, ktorá spôsobuje hmlu v nižších polohách, by mala v pondelok (31. 10.) vyvrcholiť. Od utorka (1. 11.) hmly ustúpia a v nížinách sa vyčasí. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.



Pretrvávajúce hmly sú podľa SHMÚ spôsobené prílevom teplého vzduchu vo vyšších polohách, kde je, naopak, oblačnosť zmenšená. Začiatkom novembra by však mal na Slovensko začať prúdiť chladnejší vzduch, ktorý počasie zmení. "Prílev chladnejšieho vzduchu spôsobí, že sa vo vyšších hladinách ochladí a teplota vzduchu s výškou bude opäť klesať a nie stúpať (teplotná inverzia)," vysvetlili meteorológovia. V nižších polohách to prinesie oteplenie, na horách sa, naopak, ochladí.



"Teplotná inverzia bude ešte niekoľko hodín v našej oblasti silnieť, s vrcholom približne v pondelok, ale už v utorok začne pomaly slabnúť," uviedol SHMÚ. V stredu (2. 11.) by sa malo na väčšine územia krajiny definitívne ochladiť, čo prinesie rozpad inverzie. "Po dlhšom čase tak aspoň nakrátko uvidia modrú oblohu a nejaké to zubaté slnko aj obyvatelia nižších polôh," skonštatovali meteorológovia.