Prevencia dokáže odvrátiť úmrtia na nádorové ochorenia čriev

Bratislava 22. marca (TASR) - Na nádorové ochorenia čriev by sa pri pravidelných preventívnych vyšetreniach nemuselo vôbec umierať. Skonštatoval to hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre gastroenterológiu Martin Huorka. Vďaka prevencii sa dá podľa neho rakovine konečníka a hrubého čreva vyhnúť takmer na 100 percent.



"Kolorektálny karcinóm vzniká vo väčšine prípadov transformáciou z polypu sliznice hrubého čreva alebo konečníka. Trvá približne desať až 15 rokov, kým sa polyp premení na zhubný nádor. Táto známa patogenéza, ako aj prirodzený vývoj ochorenia vytvárajú ideálnu príležitosť na jeho včasné odhalenie a prevenciu. Kolorektálny karcinóm je teda preventabilné ochorenie," vysvetlil klinický onkológ Jozef Dolinský.



Ozrejmil, že pri neskorom záchyte sa môžu nádorové bunky z primárneho nádoru uvoľniť a dostať do lymfatického systému alebo krvného obehu. "Tak sa nádor rozšíri aj do vzdialených častí tela a vytvára druhotné nádorové ložiská – metastázy," doplnil s tým, že rakovina hrubého čreva a konečníka najčastejšie metastázuje do pečene, ale aj do pľúc, kostí či mozgu.



Slovensko je krajinou s druhým najvyšším výskytom onkologických ochorení čriev v Európe, pričom v úmrtnosti je na čele rebríčka. "Slovensko a Maďarsko majú najvyšší výskyt, ako aj úmrtnosť na kolorektálny karcinóm vo svete. V súčasnosti má približne 25 percent pacientov pri určení diagnózy kolorektálneho karcinómu už prítomné metastázy," spresnil Dolinský. Zdôraznil, že včasný záchyt zachraňuje životy a zároveň je pre systém oveľa lacnejší ako liečba pokročilého ochorenia.



V rámci prevencie rakoviny hrubého čreva a konečníka sa na Slovensku realizuje populačný skríning okultného krvácania u osôb vo veku 50 až 75 rokov, v rámci ktorého sa zisťuje prítomnosť krvi v stolici. Preventívne je tiež možné absolvovať skríningovú kolonoskopiu, ktorá dokáže zachytiť a odstrániť polypy na sliznici hrubého čreva či konečníka, ktoré môžu byť predstupňom rakoviny ešte vo veľmi včasnom, dobre liečiteľnom stave.



Pacienti tiež môžu po novom absolvovať test DNA zo stolice, ktorý priamo detekuje prítomnosť predrakovinového štádia nádorového ochorenia hrubého čreva a konečníka, a to nezávisle od výskytu krvi v stolici. Tento test nie je hradený z verejného zdravotného poistenia.