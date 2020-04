Prevencia rakoviny je jednou z najdôležitejších súčastí jej liečby

Foto: MetLife

Bratislava 23. apríla (OTS) - Ročne na Slovensku pribudne podľa Národného centra zdravotníckych informácii viac ako 34.000 onkologických pacientov. Okrem toho celkové číslo existujúcich pacientov s týmto ochorením v roku 2018 presahoval 226.000.Ročne sa na Slovensku priemerne diagnostikuje onkologické ochorenie u 0,62 percenta mužov a 0,57 percenta žien. Vyplýva to z kvalifikovaného odhadu Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) na rok 2018. Začiatkom tohto mesiaca, 7. apríla sme si pripomenuli Svetový deň zdravia, ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), preto nezabúdajme na veľmi dôležitú súčasť nášho zdravia a to prevenciu." vysvetlila produktová špecialistka MetLife SlovenskoSpoločnosť MetLife ponúka aj špeciálne navrhnuté poistenie pre ženy, ktoré kryje riziká špecifické pre ženy. Správne nastavené poistenie poskytuje ženám poistnú ochranu v prípade diagnostikovania najčastejšie sa vyskytujúcich ženských závažných ochorení. Žena sa tak vďaka poistnému krytiu môže sústrediť na to najdôležitejšie a to na rýchle uzdravenie. Poistenie jej zároveň pomáha vyriešiť otázky, čo s prípadnou práceneschopnosťou, zabezpečením starostlivosti o deti, zvýšenými výdavkami za lieky a liečbu.,“ vysvetlilaOnkologické ochorenie sa spočiatku nemusí prejavovať žiadnymi alebo len zanedbateľnými príznakmi. V prípade takýchto spočiatku bezpríznakových ochorení sa využíva celoplošné, systematické vyhľadávanie najčastejších diagnóz takzvaný skríning. Hlavnou úlohou onkologického skríningu je odhaliť nádorové ochorenie v skorom štádiu, v ktorom je liečiteľné a vyliečiteľné. Preto sa všeobecne odporúča nepodceňovať prevenciu formou pravidelných prehliadok u lekára, treba dodržiavať aj zdravý životný štýl vyváženou stravou, športom a obmedzením cigariet, čo sa môže odzrkadliť aj na cene poistenia. „“ dodalaMetLife úspešne pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Pre viac informácií, navštívte www.metlife.sk (NYSE: MET) je prostredníctvom svojich dcérskych a prepojených spoločností („MetLife“) jednou z popredných spoločností na svete poskytujúcich finančné služby, poistenie, dôchodky, zamestnanecké výhody a riadenie aktív, aby pomohli svojim individuálnym a inštitucionálnym zákazníkom orientovať sa v meniacom sa svete. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe.