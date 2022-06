Prezidentka súhlasí, aby ÚSŽZ získal späť kompetencie z roku 2012

Bratislava 8. júna (TASR) - Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) získa späť postavenie štátneho orgánu zabezpečujúceho tvorbu, výkon a koordináciu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. Vyplýva to z novely zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí, ktorou sa dopĺňa aj zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Novú legislatívu v stredu podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.



Úrad má prijatím novely získať späť postavenie a pôsobnosť, aké mal od svojho vzniku v roku 2006 do roku 2012. Naďalej má byť napojený na rozpočet Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ako ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. Predkladatelia pripomenuli, že vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala prehodnotiť fungovanie a kompetencie ÚSŽZ.



Súčasťou novej legislatívy je aj presun kompetencie týkajúcej sa výberového konania na šéfa Úradu pre verejné obstarávanie od podpredsedu vlády pre legislatívu naspäť na Úrad vlády SR. Podpredseda vlády pre legislatívu by tiež podľa novej právnej úpravy mal vypomáhať novému Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.