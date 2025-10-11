< sekcia Import
Prežitie včiel a motýľov v Európe je ohrozené, tvrdí IUCN
Zmena klímy už ovplyvňuje viac ako polovicu ohrozených druhov motýľov v Európe – dlhšie suchá a ničivé požiare, ktoré zmeny klímy sprevádzajú, môžu zničiť ich biotopy na celé roky.
Autor TASR
Abú Zabí 11. októbra (TASR) - Medzinárodná únia na ochranu prírody (IUCN) v sobotu upozornila, že prežitie voľne žijúcich opeľovačov v Európe je čoraz viac ohrozené. Vo svojom najnovšom hodnotení, ktoré je doposiaľ najkomplexnejším posúdením stavu voľne žijúcich včiel, IUCN zaradila medzi ohrozené desiatky druhov včiel a motýľov. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Od divokých opeľovačov, najmä od včiel, sú závislé takmer všetky kvitnúce rastliny v Európe, ale strata biotopov a zmena klímy doháňajú mnoho týchto pre ľudstvo životne dôležitých druhov na pokraj vyhynutia.
Podľa aktualizovaného vydania tzv. Červeného zoznamu ohrozených druhov IUCN v Európe hrozí vyhynutie už najmenej 172 z 1928 skúmaných druhov včiel - v porovnaní so 77 v roku 2014.
„Populácie voľne žijúcich včiel dramaticky klesajú a nemožno ich jednoducho nahradiť chovnými kolóniami,“ upozornil Denis Michez z Univerzity v Monse, ktorý viedol výskum.
„Ak voľne žijúce včely zmiznú, ohrozené budú aj mnohé druhy rastlín – napríklad lúčne kvety či orchidey,“ zdôraznil Michez.
Hodnotenie IUCN ďalej ukázalo, že počet ohrozených druhov motýľov v Európe vzrástol za posledné desaťročie o 76 percent: ohrozených alebo blízko k ohrozeniu je viac než 40 percent motýľov, ktoré sa vyskytujú výlučne na európskom kontinente.
Jeden druh – madeirský biely motýľ (Pieris brassicae wollastoni), ktorý žil len na portugalskom ostrove Madeira – už IUCN vyhlásila za vyhynutý.
„Opeľovače ako včely a motýle nie sú len krásne a kultúrne významné – sú životne dôležité pre naše zdravie, potravinové systémy aj ekonomiku, pretože umožňujú rast ovocia, zeleniny a semien, ktoré nás živia,“ pripomenula generálna riaditeľka IUCN Grethel Aguilarová.
Od hmyzieho opeľovania je v Európe závislých až 90 percent kvitnúcich rastlín vrátane štyroch z piatich druhov plodín a poľných kvetov.
Hlavnou hrozbou pre európske včely a motýle zostáva úbytok biotopov spôsobený poľnohospodárstvom a lesníctvom. Aktivitami týchto rezortov zanikajú habitaty kľúčové pre prežitie opeľovačov - napr. kvitnúce lúky. Životaschopnosť opeľujúcich druhov sa okrem toho znižuje vplyvom rozšíreného používania hnojív a pesticídov, čím sa znižuje aj rozmanitosť kvetov.
Zmena klímy už ovplyvňuje viac ako polovicu ohrozených druhov motýľov v Európe – dlhšie suchá a ničivé požiare, ktoré zmeny klímy sprevádzajú, môžu zničiť ich biotopy na celé roky.
Vplyv rastúcich teplôt na včely je zmiešaný: chladomilné druhy, ako čmeliaky, trpia, zatiaľ čo dreváre sa prispôsobili a darí sa im lepšie, doplnila IUCN.
Od divokých opeľovačov, najmä od včiel, sú závislé takmer všetky kvitnúce rastliny v Európe, ale strata biotopov a zmena klímy doháňajú mnoho týchto pre ľudstvo životne dôležitých druhov na pokraj vyhynutia.
Podľa aktualizovaného vydania tzv. Červeného zoznamu ohrozených druhov IUCN v Európe hrozí vyhynutie už najmenej 172 z 1928 skúmaných druhov včiel - v porovnaní so 77 v roku 2014.
„Populácie voľne žijúcich včiel dramaticky klesajú a nemožno ich jednoducho nahradiť chovnými kolóniami,“ upozornil Denis Michez z Univerzity v Monse, ktorý viedol výskum.
„Ak voľne žijúce včely zmiznú, ohrozené budú aj mnohé druhy rastlín – napríklad lúčne kvety či orchidey,“ zdôraznil Michez.
Hodnotenie IUCN ďalej ukázalo, že počet ohrozených druhov motýľov v Európe vzrástol za posledné desaťročie o 76 percent: ohrozených alebo blízko k ohrozeniu je viac než 40 percent motýľov, ktoré sa vyskytujú výlučne na európskom kontinente.
Jeden druh – madeirský biely motýľ (Pieris brassicae wollastoni), ktorý žil len na portugalskom ostrove Madeira – už IUCN vyhlásila za vyhynutý.
„Opeľovače ako včely a motýle nie sú len krásne a kultúrne významné – sú životne dôležité pre naše zdravie, potravinové systémy aj ekonomiku, pretože umožňujú rast ovocia, zeleniny a semien, ktoré nás živia,“ pripomenula generálna riaditeľka IUCN Grethel Aguilarová.
Od hmyzieho opeľovania je v Európe závislých až 90 percent kvitnúcich rastlín vrátane štyroch z piatich druhov plodín a poľných kvetov.
Hlavnou hrozbou pre európske včely a motýle zostáva úbytok biotopov spôsobený poľnohospodárstvom a lesníctvom. Aktivitami týchto rezortov zanikajú habitaty kľúčové pre prežitie opeľovačov - napr. kvitnúce lúky. Životaschopnosť opeľujúcich druhov sa okrem toho znižuje vplyvom rozšíreného používania hnojív a pesticídov, čím sa znižuje aj rozmanitosť kvetov.
Zmena klímy už ovplyvňuje viac ako polovicu ohrozených druhov motýľov v Európe – dlhšie suchá a ničivé požiare, ktoré zmeny klímy sprevádzajú, môžu zničiť ich biotopy na celé roky.
Vplyv rastúcich teplôt na včely je zmiešaný: chladomilné druhy, ako čmeliaky, trpia, zatiaľ čo dreváre sa prispôsobili a darí sa im lepšie, doplnila IUCN.