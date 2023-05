Čo robiť počas búrky? Dôležitý je aj bezpečný úkryt

Bratislava 30. mája (TASR) - Počas búrky je dôležité si čo najskôr nájsť bezpečný úkryt. Ideálne v budove chránenej bleskozvodom, prípadne v aute. Preventívne sa odporúča vypnúť elektronické zariadenia ako mobil, rádio či televízor. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Pokiaľ sa osoby nachádzajú vo voľnom priestranstve, radí vyhľadať znížené miesto alebo priehlbinu, podľa možností so suchou pôdou. "Zaujmite zníženú polohu, nohy držte čo najbližšie," doplnili odborníci.



Pri pobyte v prírode zároveň odporúča vyhýbať sa okoliu vodných plôch i vrcholom či hrebeňom hôr. "Postupujte do nižších polôh a dolín, vzdiaľte sa od vysokých stromov, stožiarov, kovových reťazí, plotov či zábradlí," odporúča ÚVZ SR. Radí tiež nezdržiavať sa pri vodivých predmetoch ako dáždnik či turistické palice.



Počas turistiky by mali ľudia vyhľadať a prečkať búrku napríklad v chate, útulni alebo pod prístreškom, ktorý nevyčnieva nad okolitý terén. "Ak sa rozhodnete ukryť v previse alebo jaskyni, držte sa čo najďalej od vchodu a stien, posaďte sa na izolujúci materiál a spojte končatiny," podotkol úrad.



V prípade väčšej skupiny ľudí radí rozptýliť sa na vzdialenosť aspoň tri metre. "Pri ústupe pred búrkou sa snažte robiť menšie kroky a ruky držte pri tele, aby ste minimalizovali riziko krokového napätia," doplnili odborníci.



ÚVZ upozorňuje aj na riziká spojené s krupobitím. "Chráňte si predovšetkým povrch hlavy, napríklad taškou, batohom, rozprestretou bundou alebo aspoň rukami, pokým sa dostanete do bezpečia," odporučil.



Výstrahy prvého stupňa pred búrkami platia v utorok do 20.00 h v celom Banskobystrickom kraji, tiež v okresoch Rožňava, Levice, Nitra, Nové Zámky a Zlaté Moravce.