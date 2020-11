Pri cyklotrase v Liptovskom Hrádku pribudne minimálne 40 líp

Liptovský Hrádok 26. novembra (TASR) - Pozdĺž cyklotrasy, ktorú mesto Liptovský Hrádok buduje na ulici Pri železnici, pribudne minimálne 40 líp. S ich výsadbou začali v tomto týždni.



"Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok lipy doviezol od moravského pestovateľa. Spĺňajú naše nároky na vysokú kvalitu a veľkosť sadeníc. Na dodanie a všetky práce spojené s ich výsadbou a dvojročnou zárukou mesto pre tento rok vynaloží zo svojho rozpočtu sumu viac ako 13.000 eur," informovala Viera Malastová z odboru životného prostredia Mestského úradu v Liptovskom Hrádku.



Vhodný druh podľa Malastovej vybrali po dôslednej úvahe a konzultácii s odborníkmi spomedzi aktívnych občanov, ktorí sa o problematiku zaujímali. "Ide o lipu malolistú Tilia cordata "Rancho", kultivar nášho domáceho druhu s nepravidelnou ihlanovitou korunou, ktorý je menšieho vzrastu ako pôvodný druh," konkretizovala. Priblížila, že strom v dospelosti dosahuje výšku do 12 metrov, šírku koruny päť až šesť metrov a je vhodný do mestského prostredia. V úseku, kde na to je priestor, tak vznikne jednoradová aleja líp.



Podľa primátora Liptovského Hrádku Branislava Trégera bude výsadba v úseku cyklotrasy pokračovať aj v nasledujúcom roku. "Myslím si, že vznikne jedna veľmi pekná aleja. V budúcom roku úsek cyklotrasy doplníme ďalšími stromami a pôdopokryvnou zeleňou z nízkych kríkov a ozdobných tráv," doplnil.



Zeleň plánujú vysadiť aj na vstupe do Liptovského Hrádku. Mesto v návrhu rozpočtu na budúci rok počíta so sumou 35.000 eur na výsadbu zelene.