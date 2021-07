Pri dopravnej nehode v Trenčianskych Miticiach zomrel 29-ročný vodič

Trenčianske Mitice 31. júla (TASR) – Život 29-ročného vodiča a ťažké zranenia 27-ročného spolujazdca si vyžiadala v sobotu dopravná nehoda na ceste I/9 pri Trenčianskych Miticiach v okrese Trenčín.



Ako informovala trenčianska polícia na sociálnej sieti, vodič automobilu Audi zišiel z neznámych príčin z cesty a narazil do stromu. Následne sa odrazil do ďalšieho stromu a od neho do stĺpa vysokého napätia.



„Vodič utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a zomrel na mieste nehody. Jeho 27-ročný spolujazdec bol s veľmi vážnymi zraneniami odvezený do nemocnice. Vodičovi bude odobratá krv na zistenie prítomnosti alkoholu v krvi pri súdnej pitve. Škoda bola predbežne vyčíslená asi na 3000 eur,“ informuje polícia.



Policajná vyšetrovateľka Odboru kriminálnej polície z Trenčína začala trestné stíhanie za prečin usmrtenia. Na mieste dopravnej nehody bol prítomný aj súdny znalec. Príčinu nehody a mieru zavinenia polícia vyšetruje.