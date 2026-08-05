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Pri horúčavách myslite aj na zvieratá. Viete, kedy potrebujú pomoc?
Počas letných horúčav možno na zemi častejšie nájsť mláďatá lastovičiek, belorítok alebo dážďovníkov, ktoré vypadli z prehriateho hniezda alebo ho predčasne opustili, tvrdia ochranári.
Autor TASR
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Bratislava 5. augusta (TASR) - Kombinácia horúčav a nedostatku zrážok ovplyvňuje dostupnosť vody pre voľne žijúce živočíchy. Zvyšuje tiež vysušovanie trávnatých aj lesných porastov. Tie sú následne náchylnejšie na vznietenie. Prípadný požiar sa v nich môže šíriť veľmi rýchlo. Upozornila na to Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR na svojom webe. Tvrdí, že zodpovedné správanie počas horúčav a sucha pomáha znižovať riziko požiarov, rušenie živočíchov aj ďalšie poškodzovanie prírody.
„V zastavanom území, záhradách alebo na balkónoch môžeme vtákom sprístupniť plytkú a stabilnú nádobu s čistou vodou. Počas vysokých teplôt sú vtáky citlivé na nedostatok vody a prehriatie organizmu. Napájadlo je preto potrebné pravidelne kontrolovať, vodu dopĺňať a nádobu udržiavať čistú,“ odporúčajú ochranári.
Nádobu možno umiestniť na pokojné a prehľadné miesto, kde vedia vtáky včas spozorovať nebezpečenstvo. Prístup k vode môžu v meste podľa ŠOP využiť vtáky, ježkovia, drobné cicavce, plazy aj hmyz.
Počas letných horúčav možno na zemi častejšie nájsť mláďatá lastovičiek, belorítok alebo dážďovníkov, ktoré vypadli z prehriateho hniezda alebo ho predčasne opustili, tvrdia ochranári. Vysvetlili, že operené mláďa, ktoré sa pohybuje, reaguje na okolie a rodičia ho naďalej prikrmujú, nie je opustené. V takom prípade ho treba pozorovať z dostatočnej vzdialenosti a zbytočne s ním nemanipulovať.
„Pomoc je potrebná najmä vtedy, keď je vtáča zranené, viditeľne prehriate alebo sa nachádza v bezprostrednom nebezpečenstve, napríklad na ceste či v dosahu domácich zvierat. Ďalší postup je vhodné konzultovať s príslušným pracoviskom ochrany prírody, záchrannou stanicou alebo veterinárnym lekárom,“ priblížila štátna ochrana prírody. Zároveň vyzýva občanov, aby v prípade nálezu zraneného živočícha obmedzili volania na číslo 112 a kontaktovali priamo záchranné zariadenia.
Ochranári ďalej poukázali na transparentné sklo, ktoré môže pôsobiť ako voľný preletový priestor, zatiaľ čo reflexné sklo odráža vegetáciu a okolitú krajinu. Vtáky preto prekážku nemusia rozpoznať a môžu do nej naraziť. „Rizikové presklené plochy je vhodné zviditeľniť nálepkami alebo inými výraznými prvkami, ktoré sú rozmiestnené po väčšej časti skla a opticky ho rozčlenia,“ radia.
Vtáka, ktorý po náraze nedokáže lietať alebo udržať rovnováhu, treba opatrne umiestniť do kartónovej škatule, zabezpečiť mu pokoj a čo najskôr kontaktovať príslušné pracovisko ŠOP. „Do škatule nevkladáme nádobu s vodou, pretože dezorientovaný vták by sa v nej mohol utopiť,“ podotkli.
ŠOP zároveň upozornila na zvýšené riziko požiarov v prírode. Odporúča preto nezakladať oheň mimo povolených a vyhradených miest, nevypaľovať trávu ani iné porasty, neodhadzovať cigaretové ohorky, rešpektovať aktuálne zákazy a obmedzenia vstupu do lesov. „Požiar nezasahuje iba viditeľnú nadzemnú vegetáciu. Ničí korene plytko koreniacich rastlín, hniezda, vajíčka a mláďatá vtákov, úkryty živočíchov aj vývinové štádiá hmyzu v pôde. Negatívne môže ovplyvniť celé biotopy a potravové vzťahy medzi organizmami,“ skonštatovala.
Turisti tiež podľa štátnej ochrany prírody musia rešpektovať návštevné poriadky národných parkov a ďalších chránených území. Odporúča preto si pred návštevou konkrétneho územia overiť aktuálne pravidlá a prípadné dočasné obmedzenia. „Pohybom po vyznačených trasách znižujeme poškodzovanie vegetácie, eróziu pôdy a rušenie živočíchov. Rastliny netrhajme, porasty nepoškodzujme a voľne žijúce živočíchy pozorujme z dostatočnej vzdialenosti,“ apelujú ochranári. Doplnili tiež, že v chránených územiach treba ponechávať lesné plody ako prirodzený zdroj potravy pre vtáky, drobné cicavce aj veľké šelmy.
Pred pobytom v prírode treba tiež sledovať meteorologické výstrahy a oznamy správ národných parkov, chránených krajinných oblastí a regionálnych centier ochrany prírody. „Aktivity plánujme s ohľadom na aktuálne podmienky, zvýšené požiarne riziko a prípadné obmedzenia platné v konkrétnom území,“ radí ŠOP.
„V zastavanom území, záhradách alebo na balkónoch môžeme vtákom sprístupniť plytkú a stabilnú nádobu s čistou vodou. Počas vysokých teplôt sú vtáky citlivé na nedostatok vody a prehriatie organizmu. Napájadlo je preto potrebné pravidelne kontrolovať, vodu dopĺňať a nádobu udržiavať čistú,“ odporúčajú ochranári.
Nádobu možno umiestniť na pokojné a prehľadné miesto, kde vedia vtáky včas spozorovať nebezpečenstvo. Prístup k vode môžu v meste podľa ŠOP využiť vtáky, ježkovia, drobné cicavce, plazy aj hmyz.
Počas letných horúčav možno na zemi častejšie nájsť mláďatá lastovičiek, belorítok alebo dážďovníkov, ktoré vypadli z prehriateho hniezda alebo ho predčasne opustili, tvrdia ochranári. Vysvetlili, že operené mláďa, ktoré sa pohybuje, reaguje na okolie a rodičia ho naďalej prikrmujú, nie je opustené. V takom prípade ho treba pozorovať z dostatočnej vzdialenosti a zbytočne s ním nemanipulovať.
„Pomoc je potrebná najmä vtedy, keď je vtáča zranené, viditeľne prehriate alebo sa nachádza v bezprostrednom nebezpečenstve, napríklad na ceste či v dosahu domácich zvierat. Ďalší postup je vhodné konzultovať s príslušným pracoviskom ochrany prírody, záchrannou stanicou alebo veterinárnym lekárom,“ priblížila štátna ochrana prírody. Zároveň vyzýva občanov, aby v prípade nálezu zraneného živočícha obmedzili volania na číslo 112 a kontaktovali priamo záchranné zariadenia.
Ochranári ďalej poukázali na transparentné sklo, ktoré môže pôsobiť ako voľný preletový priestor, zatiaľ čo reflexné sklo odráža vegetáciu a okolitú krajinu. Vtáky preto prekážku nemusia rozpoznať a môžu do nej naraziť. „Rizikové presklené plochy je vhodné zviditeľniť nálepkami alebo inými výraznými prvkami, ktoré sú rozmiestnené po väčšej časti skla a opticky ho rozčlenia,“ radia.
Vtáka, ktorý po náraze nedokáže lietať alebo udržať rovnováhu, treba opatrne umiestniť do kartónovej škatule, zabezpečiť mu pokoj a čo najskôr kontaktovať príslušné pracovisko ŠOP. „Do škatule nevkladáme nádobu s vodou, pretože dezorientovaný vták by sa v nej mohol utopiť,“ podotkli.
ŠOP zároveň upozornila na zvýšené riziko požiarov v prírode. Odporúča preto nezakladať oheň mimo povolených a vyhradených miest, nevypaľovať trávu ani iné porasty, neodhadzovať cigaretové ohorky, rešpektovať aktuálne zákazy a obmedzenia vstupu do lesov. „Požiar nezasahuje iba viditeľnú nadzemnú vegetáciu. Ničí korene plytko koreniacich rastlín, hniezda, vajíčka a mláďatá vtákov, úkryty živočíchov aj vývinové štádiá hmyzu v pôde. Negatívne môže ovplyvniť celé biotopy a potravové vzťahy medzi organizmami,“ skonštatovala.
Turisti tiež podľa štátnej ochrany prírody musia rešpektovať návštevné poriadky národných parkov a ďalších chránených území. Odporúča preto si pred návštevou konkrétneho územia overiť aktuálne pravidlá a prípadné dočasné obmedzenia. „Pohybom po vyznačených trasách znižujeme poškodzovanie vegetácie, eróziu pôdy a rušenie živočíchov. Rastliny netrhajme, porasty nepoškodzujme a voľne žijúce živočíchy pozorujme z dostatočnej vzdialenosti,“ apelujú ochranári. Doplnili tiež, že v chránených územiach treba ponechávať lesné plody ako prirodzený zdroj potravy pre vtáky, drobné cicavce aj veľké šelmy.
Pred pobytom v prírode treba tiež sledovať meteorologické výstrahy a oznamy správ národných parkov, chránených krajinných oblastí a regionálnych centier ochrany prírody. „Aktivity plánujme s ohľadom na aktuálne podmienky, zvýšené požiarne riziko a prípadné obmedzenia platné v konkrétnom území,“ radí ŠOP.