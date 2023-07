ÚVZ: Treba dodržiavať pravidelný pitný režim, základom je voda

Bratislava 16. júla (TASR) - Počas horúčav treba dodržiavať pravidelný pitný režim. Množstvo tekutín je individuálne. Ľudia by však denne mali vypiť aspoň jeden a pol až tri litre tekutín. Základom je čistá pitná voda. Pripomenul to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



"Množstvo tekutín, ktoré organizmus potrebuje, je individuálne. Závisí napríklad od veku, pohlavia, telesnej hmotnosti, ale aj od telesnej aktivity, zloženia a množstva stravy, teploty ovzdušia či zdravotného stavu. (...) Počas horúčav sa odporúča vypiť minimálne dva až štyri decilitre tekutín na desať kilogramov hmotnosti, čo predstavuje približne 1,5 až tri litre tekutín denne. Toto množstvo sa však zvyšuje u ľudí, ktorí pracujú fyzicky a viac sa potia," uviedli odborníci.



Piť by sa podľa nich malo priebežne, teda v menších dávkach, častejšie a ešte pred pocitom smädu. "Sladené nápoje treba obmedzovať pre nadbytok cukru, energie a kofeínu. Ideálna je preto obyčajná voda doplnená o minerálne vody," podotkli. V horúčavách treba podľa nich obmedziť nápoje s obsahom chinínu, kávu či alkohol.



Malým deťom treba vhodné tekutiny ponúkať, pretože majú nedokonale vyvinutý mechanizmus pocitu smädu. "Pre deti je na uhasenie smädu najlepšia čistá pitná voda, môžete ju striedať s neperlivými minerálnymi vodami a nesladenými ovocnými či bylinkovými čajmi," priblížila zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním pre deti a mládež Jana Hamade. Mimoriadne dôležité je tiež dodržiavanie pitného režimu pre seniorov.



V horúčavách je tiež dôležité nepodceňovať riziko úpalu. Odborníci preto na ľudí apelujú, aby sa v exteriéri chránili vhodnou pokrývkou hlavy, slnečnými okuliarmi a ochranným krémom s vysokým ochranným faktorom proti UV žiareniu. "Deti mladšie ako jeden rok by sa vôbec nemali vystavovať slnečnému žiareniu a pobyt vonku treba obmedziť na skoré ranné a podvečerné hodiny," dodala Hamade.